Rostock/Sanitz

Positiver Trend: Mehr Frauen und Männer lassen sich landesweit zum Erzieher ausbilden. Darunter sind viele Quereinsteiger: Ob Maler, Friseurin, Verkäufer, Lehrerin oder Bankkaufmann: Immer mehr Menschen hängen ihren alten Beruf an den Nagel, um Erzieher zu werden.

Einer, der den Neustart gewagt hat, ist Chris Fester. Der 35-Jährige aus Rostock ist gelernter Fahrzeuglackierer. „Ich war jung und für mich klang es nach einem kreativen Job. Aber so richtig kreativ wurde es in der Werkstatt dann doch nicht, ich war nicht wirklich glücklich“, sagt Fester, der seit einem Jahr als Erzieher arbeitet.

Umschulen oder lieber nicht? Es war auch eine Frage des Geldes

Also schaute sich der gebürtige Kühlungsborner anderweitig um und wurde zunächst bei Ikea fündig. Dort arbeitete er vier Jahre in vielen Bereichen. „Aber am besten hat’s mir im Småland, in der Kinderbetreuung, gefallen. Da wurde zum ersten Mal der Gedanke konkret, dass der Erzieherberuf etwas für mich sein könnte“, erinnert sich Chris Fester lächelnd. Er selbst sei sehr sozial, kommunikativ und brauche Menschen um sich herum.

Trotzdem zögerte der Rostocker noch lange. Er bewarb sich bei einigen Schulen, die Erzieher ausbilden, bekam auch Zusagen. Aber setzte dann doch „lieber aufs sichere Pferd“ und blieb in seinem alten Job. Weitere sechs Jahre vergingen. „Es war ja auch immer eine Frage des Geldes, ob ich mir diesen Schritt leisten kann. Und ich war auch nicht mehr der Jüngste“, sagt er.

Das Problem mit dem Geld ist ein Knackpunkt, der viele in der Vergangenheit abgeschreckt hat. Eine Ausbildung zum Erzieher ist in MV auf unterschiedlichen Wegen möglich. Oft bringt sie kaum Verdienst in der Lehrzeit, sondern kostet obendrein noch Geld – anders als die meisten anderen Ausbildungen.

Neustart: Den Schritt keine Sekunde bereut

Chris Fester erfuhr von einer dualen Ausbildung, für die man einen Betrieb braucht und die vergütet wird. Er entschied sich für den Neuanfang beim Institut Lernen und Leben (ILL) und sagt heute darüber: „Diesen Schritt hab ich keine Sekunde lang bereut.“

Sieht man ihn die Saiten seiner Gitarre zupfen und singen, umringt von vielen lachenden Kindern, dann glaubt man das sofort. „Kinder sind in der Regel leicht zu erheitern und ich mime auch ganz gern mal den Clown“, sagt der Rostocker. Aber der Spaß allein sei es nicht, was ihm am Erzieherberuf fasziniere. Es sei die Entwicklung der Kinder über einen längeren Zeitraum. „Es erfüllt mich unheimlich mit Stolz, wenn die eigene Arbeit Früchte trägt und sich die Kinder zu ihrem Besten entwickeln.“

Nachhaltigkeit in der Kita ist Chris Fester wichtig

Zudem ist Chris Fester das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Er möchte den Kindern gesellschaftsrelevante Werte mit auf den Weg zu geben, um sie auf ihr Leben von morgen vorzubereiten. In der Kita „Fischbank“ werde beispielsweise Plastiktütenverzicht und Stromsparen gelebt.

Viele, die Erzieher werden, haben in den letzten Jahren auch die gestiegenen Gehälter motiviert. Für Chris Fester spielte das keine Rolle: „Vielmehr war ich im Nachhinein überrascht, dass ich heute rund 40 Prozent mehr netto rausbekomme als in meinem damaligen Beruf. Es ist für mich eine doppelte Win-win-Situation.“

Respekt und Unterstützung durch Freunde und Familie

Vom Lackierer zum Erzieher – wie haben Freunde und Familie darauf reagiert? „Menschen, die mich gut kennen, reagierten bei meiner ersten Ausbildung noch befremdlich, als sie versuchten, sich mich im Blaumann vorzustellen. Als ich ihnen dann von meinen Plänen berichtete, Erzieher zu werden, fiel die Reaktion durchweg positiv aus“, betont Chris Fester. Viele hätten ihn bestärkt und ihm auch Respekt gezollt, „dass ich in meinem Alter noch den Berufswechsel durchgezogen habe“.

Spät umentschieden, aber aus ganz anderen Gründen hat sich auch Christiane Quick (39). Die Mutter von zwei Jungen, die derzeit in Elternzeit ist, darf sich seit Mai offiziell staatlich anerkannte Erzieherin nennen. Sie kommt allerdings aus dem pädagogischen Bereich, hat Englisch und Deutsch studiert. „Ich habe gern als Lehrerin am Gymnasium gearbeitet. Aber der hohe Aufwand neben dem normalen Unterricht ist immens. Man ist nie richtig fertig mit der Arbeit, es gibt immer etwas vorzubereiten oder zu korrigieren zu Hause. Es liegt immer Arbeit auf dem Schreibtisch. Das hat mich gestresst und nicht glücklich gemacht“, sagt sie.

Mit Babysitterjobs hat es begonnen

Bereits nach dem Abitur schwankte Christiane Quick zwischen dem Erzieherjob und einem Lehramtsstudium. Auch als Schülerin hat sie schon gern mit kleinen Kindern gearbeitet, hatte nebenbei Babysitterjobs – einige Kinder begleitete sie über viele Jahre.

Erzieherin Christiane Quick (39) mit ihrem vierjährigen Sohn. Quelle: privat

Die Wahl fiel trotzdem erst auf den Lehrerberuf, der mehr Gehalt versprach. „Und ich wollte einfach gern studieren“, sagt die 39-Jährige. Zunächst ging der Plan auf: Sie ging für ein halbes Jahr im Studium nach Schottland und engagierte sich politisch in Studentenvertretungen. Später stellt sie fest, dass das Unterrichten sie erfüllt, aber das allabendliche Am-Schreibtisch-Sitzen nicht.

Erzieherin: Ich wollte mehr Zeit für die Familie

Als sie zum ersten Mal schwanger wird und aufs Land zieht, nach Sanitz bei Rostock, steht für die verheiratete Pädagogin fest: „Ich will mehr Zeit für die Familie.“ Im September 2018 beginnt sie eine berufsbegleitende Ausbildung bei der Kita „Siebenbuche“. „Bereits nach kurzer Zeit habe ich gespürt: Wow, das ist es, was ich immer wollte.“

Spricht sie über ihren neuen Beruf, gerät sie schnell ins Schwärmen: „Hier werden bei den Kleinsten die Grundlagen für das spätere Leben gelegt. Ich finde das sehr wichtig. Man sieht jeden Tag Erfolge. Das eine Kind kann an der Linie ausschneiden, das andere redet plötzlich Sätze und das nächste braucht keine Windel mehr. Es sind viele, kleine Schritte und von den Kita-Kindern kommt wahnsinnig viel zurück. Das finde ich so schön.“ Wichtig für die Entwicklung der Kinder sei deshalb qualifiziertes Fachpersonal, das mit Herz, Intuition und pädagogischem Wissen dabei ist.

Traumjob gefunden – Geld allein ist nicht alles

Das Gehalt fällt deutlich geringer aus als beim Lehrerberuf. „Das finde ich schade, der Beruf ist immer noch unterbezahlt, aber man trägt viel Verantwortung. Das sollte sich ändern“, sagt Christiane Quick. Trotzdem sei es ihr absoluter Traumberuf. Und Geld allein sei nicht alles. Sie verzichte lieber auf das Lehrergehalt, wenn dafür die Arbeit glücklich mache.

Die Arbeitsbelastung für Erzieher ist häufig enorm, denn in vielen Einrichtungen ist die Personaldecke dünn. Sowohl Chris Fester als auch Christiane Quick wünschen sich beide von der Politik: Der Personalschlüssel sollte dringend verbessert werden. „Fallen Kollegen aus, weil sie krank sind, Urlaub haben oder eine Fortbildung besuchen, dann wird es eng und wir kommen ins Rudern, um die individuelle Betreuung aller Kinder sicherzustellen“, sagt Fester. Trotzdem seien die Kinder glücklich und fühlen sich sehr gut aufgehoben. Christiane Quick ergänzt: „Mit mehr Erziehern könnte man die Kinder noch so viel besser betreuen.“

Derzeit kommen landesweit auf einen Krippenerzieher sechs Kinder. Im Kindergarten sind es derzeit 15. Das ist bundesweit ein Spitzenwert.

Von Virginie Wolfram