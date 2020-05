RKI-Chef Wieler: Warum von Kindern keine größere Corona-Gefahr ausgeht

Rostock

Öffnet Mecklenburg-Vorpommern noch heute Schulen und Kitas deutlich mehr als bisher? In Schwerin beraten Oberbürgermeister, Landräte und Spitzenverbände mit der Landesregierung. Rückendeckung für weitere Öffnung gibt es vom Chef des Robert-Koch-Institus: „Wir haben keine Hinweise, dass Kinder – weder in der Kita noch in der Schule – ein besonderes Risiko darstellen“, sagte Prof. Dr. Lothar Wieler vor den Beratungen in Schwerin.

„Keine höheres Risiko“

„Wir wissen inzwischen, dass Kinder seltener an Covid-19 erkranken als Erwachsene“, so Wieler. Aber: Wenn sie sich infizieren, würden Kinder statisch genauso häufig auch erkranken wie Erwachsene. Die Befürchtung, dass Schul- und Kita-Kinder aber das Sars-CoV-2-Virus besonders stark verbreiten könnten, sei nicht bestätigt: „Sie scheiden das Virus genau so stark aus wie Erwachsene.“

Auch Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) machte indirekt Hoffnung auf weitergehende Lockerungen: MV sei nach wie vor das Land mit den geringsten Infektionswellen. „Wir haben den Spitzenplatz in Deutschland. 745 Fälle sind nicht so viel. Und die meisten sind ja auch schon genesen.“ Glawe weiter: „Die Pandemie in MV ist größtenteils vorbei.“

Ärzte für komplette Öffnung

Wieler stützt damit die Forderung des Landkreistages MV und auch der Ärztekammer im Nordosten: Beide fordern mittlerweile eine komplette Öffnung aller Bildungseinrichtungen. Die Ärzte im Land seien bereits mit stark steigenden Fallzahl anderer medizinischer Probleme von Kindern konfrontiert – allen voran psychischen Problemen, die aus der wochenlangen Schließung der Einrichtungen und dem Kontaktverbot in MV resultieren würden.

Von Andreas Meyer