Rostock

Das erste Festival des Jahres kann sich mehr als hören lassen: 16 Bands haben am Samstag Rostocks Mau-Club gerockt. Beim Festival der Rock- und Pop-Schule feierte des Publikum zu rockigem Gitarren-Sound, Country, Big-Band-Musik und Pop-Songs ab.

Nach den vielen Proben im Bandtraining mit ihren Coaches lieferten die Musiker und Musikerinnen mit ihren Live-Gigs eine vierstündige 1A-Show ab. Für alle, die die Veranstaltung verpasst haben oder den Abend via Fotos nochmal erleben möchten:

So schön war das RPS-Festival – Das Konzert in Bildern

Die Rostocker Rock- und Pop-Schule bietet seit mehr als 20 Jahren Musikliebhabern, Nachwuchsmusikern und Profis aller Genre eine solide Aus- und Weiterbildung im Gesang und an allen gängigen Instrumenten an. Die Lehrer der Schule sind gestandene Musiker und in Rostock und darüber hinaus aus zahlreichen Konzerten bekannt. Der Unterricht ist für Anfänger und weit Fortgeschrittene, egal welchen Alters, gedacht und wird auf jeden Schüler individuell zugeschnitten.

Von Antje Bernstein