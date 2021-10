Rostock

Wieder führt ein Virus dazu, dass es in den Krankenhäusern in MV voll wird – doch dieses Mal trifft es vor allem die Allerkleinsten: Landesweit melden die Kinderkliniken seit Wochen einen sprunghaften Anstieg der Infektionen mit dem sogenannten RS-Virus. Betroffen sind vor allem Säuglinge, Klein- und Grundschulkinder.

In Rostock ist die Lage nun bereits so dramatisch, dass vor dem Wochenende kranke Kinder stundenlang nicht in der Uni-Klinik aufgenommen werden konnten. Erste kleine Patienten wurden in andere Kliniken verlegt. Das berichten Kinderärzte.

Kinder benötigen Sauerstoff

Das RS-Virus – Respiratorisches-Synzytial-Virus – gilt als einer der häufigsten Erreger von grippalen Infekten und Erkältungen. „Bei größeren Kindern und Erwachsenen verläuft eine Infektion in den allermeisten Fällen harmlos. Aber Kleinkinder, vor allem Säuglinge und Frühchen, können schwer erkranken“, so Hagen Straßburger, Kinderarzt aus Rostock und Sprecher des Berufsverbandes Kinder- und Jugendmedizin.

„Dann ist eine Behandlung im Krankenhaus nötig“, sagt Straßburger. Das Problem: Die Kinderklinik in Rostock ist offenbar voll. „Wir wissen von mindestens drei Fällen, in denen Kinder bereits in andere Krankenhäuser im Land verlegt werden mussten – weil es in Rostock nicht mehr genügend Betten gibt.“ Auch Straßburger selbst hat einen Fall behandelt, der zunächst nicht aufgenommen werden konnte: „Der sechs Wochen alte Säugling lag vier Stunden in der Notaufnahme, hat Sauerstoff bekommen – erst dann gab es für ihn ein Bett. Das sind untragbare Zustände“, sagt er.

Obwohl Rostock die größte Stadt des Landes ist und obwohl in der Region die meisten Kinder leben, habe die Uni gerade mal 38 Betten in der Kinderklinik. „Viel zu wenig“, so Straßburger.

Uni-Klinik: Lage ist angespannt

Die Uni-Klinik in Rostock bestätigt, dass die Lage „angespannt“ sei: „Wir haben - wie andere Kinderkliniken auch - eine angespannte Personalsituation. Wir können aber jeden Patienten, der in unsere Kinder- und Jugendklinik kommt, behandeln“, so Klinik-Sprecherin Jenny Strozyk. Ob schon Kinder verlegt werden mussten, sagt sie nicht. Aber: „Auch in den kommenden Wochen rechnen wir mit zunehmenden Fällen.“

Aktuell würden allein in Rostock zwölf kleine Patienten mit dem RS-Virus behandelt. „Die Patienten sind in der Regel 0 bis vier Jahre alt und bleiben bis zu fünf Tage im Krankenhaus. Wir beobachten, dass die Kinder im Kleinkindalter in diesem Jahr schwerer betroffen sind.“ Uni-Vorstand und Infektionsmediziner Prof. Dr. Emil Reisinger erklärt: Weil im vergangenen Jahr Kinder und Eltern die meiste Zeit daheim im Lockdown saßen, hätten sie keine Antikörper gegen das Virus entwickeln können. „Deshalb haben wir vermutlich jetzt so viele schwere Fälle.“

Bereits 220 Fälle landesweit

Landesweit wurden in diesem Jahr bereits mehr als 220 Infektionen mit dem RS-Virus nachgewiesen. Das Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg, das Helios-Krankenhaus in Schwerin und auch die Uni-Medizin in Greifswald – sie verfügt mit 78 Betten über die größte Kinderklinik des Landes – melden ebenfalls ein hohe Belegung mit Kindern, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben. Greifswalds Kinderklinik-Chef Prof. Dr. Holger Lode versichert: „Wir sind jederzeit in der Lage, uns so aufzustellen, dass kleine Patienten aufgenommen und behandelt werden können.“

Die Häufung der RS-Fälle sei „ungewöhnlich“ für die Jahreszeit, sagt Lode: „Die Welle kommt früher als gewohnt.“ Die meisten Fälle in Greifswald würden auf der „Normalstation“ behandelt. Die kleinen Patienten würden dann über eine sogenannte „Nasenbrille“ zusätzlich beatmet. „Wir haben aber auch Kinder, die eine intensivmedizinische Versorgung benötigen.“

Von Andreas Meyer