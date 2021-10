Rostock/Greifswald

Immer mehr Säuglinge und Kleinkinder infizieren sich im Nordosten mit einem Virus. Neben Noro- und Coronavirus kann zurzeit vor allem das Respiratorische Synzytial-Virus – kurz RS-Virus – für die Kleinen gefährlich werden. Seit Juli müssen Ärzte in den Kinderkliniken des Landes bereits Fälle behandeln – Tendenz steigend. Kinderärzte im Land bestätigen ein ungewöhnlich hohes Aufkommen für diese Jahreszeit.

Das RS-Virus sei eigentlich eine typische Alltagserkrankung und trete für gewöhnlich von November bis März auf. „Wir haben den Winterkeim aber jetzt schon in den Kitas“, erklärt Steffen Büchner, Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV. Für gewöhnlich seien die Kinder mit der Erkrankung nach einer Woche durch.

Gefährliches Virus vor allem für Säuglinge

Richtig gefährlich kann das Virus aber für kleine Risikopatienten werden – zum Beispiel Frühgeborene. „Sie können an einer Bronchiolitis erkranken und beatmungspflichtig auf der Intensivstation landen“, so Büchner weiter. Und: „Sie können auch daran sterben“, betont der Mediziner, der in Güstrow seine Praxis betreibt.

Das RS-Virus Das Respiratorische Syncytial-Virus (kurz RS-Virus) ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren weltweit der häufigste Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. In den ersten drei Lebensmonaten können diese besonders schwer verlaufen. Besonders gefährdet sind Frühgeborene. Grundsätzlich können Infektionen mit RS-Viren, die vor allem in den Wintermonaten und im Frühjahr gehäuft vorkommen, jeden treffen. Während ältere Kinder und Erwachsene in aller Regel nur leichte, erkältungsähnliche Symptome entwickeln, greifen RSV-Infektionen in den ersten Lebensmonaten leicht von den oberen auf die unteren Atemwege über. In ärmeren Ländern sind RSV-Infektionen nach der Malaria die zweithäufigste Todesursache im ersten Lebensjahr.

Auch in der Kinderklinik der Universitätsmedizin in Rostock werden Kinder, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben, bereits auf der Intensivstation behandelt. „Das Virus ist in diesem Jahr ungewöhnlich früh aufgetreten. Erste Patienten hatten wir bereits im Juli. Erfahrungsgemäß treten RS-Viren aber sonst erst ab Oktober auf. Aktuell behandeln wir 12 Patienten, davon einige auf unserer Kinderintensivstation“, berichtet Dr. Barbara Wichmann, Oberärztin in der Kindeintensivmedizin der Kinder- und Jugendklinik.

Die Patienten seien in der Regel null bis vier Jahre alt und bleiben bis zu fünf Tage im Krankenhaus. „Wir beobachten, dass die Kinder im Kleinkindalter in diesem Jahr schwerer betroffen sind“, so Wichmann weiter.

Vermehrt Infektionen mit RS-Virus in Vorpommern-Greifswald

In MV halten sich Infektionsfälle durch das Respiratorische Synzytial-Virus zurzeit zwar noch in Grenzen, die Kliniken sind nicht überfüllt. Stellt ein Arzt eine solche Infektion fest, muss er sie aber an das zuständige Gesundheitsamt melden. Aktuell stehen in der Liste des Lagus nur Fälle aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald. Dort war das Virus zuerst Mitte September mit zwei Fällen aufgetaucht, inzwischen wurden seit dem mindestens 15 gezählt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 listete das Lagus keinen einzigen nachgewiesenen Fall. Das heißt aber nicht, dass sich das Virus nicht stark verbreitet.

Prof. Dr. Holger Lode, Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Greifswald, erklärt zudem: „Das ungewöhnlich hohe Vorkommen des RS-Virus ist auf die Lockerung der Corona-Regeln zurückzuführen. Es taucht gerade viel zu früh auf.“

Ein Impfstoff gegen das RS-Virus existiert bislang nicht. Für Hochrisiko-Babys wie Frühgeborene oder Babys mit angeborenem Herzfehler gibt es allerdings eine RSV-Prophylaxe, die kurzfristig Schutz bietet, aber keine aktive Impfung im eigentlichen Sinne ist. „Es ist sinnvoll, die Prophylaxe in diesem Jahr früher durchzuführen“, so Lode. Noch sei die Lage in den Kliniken laut Lode händelbar.

Von Michaela Krohn