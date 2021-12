Rostock

Besser könnte es für Dominique Devenport nicht laufen: Die Rostockerin bricht mit ihrer ersten TV-Hauptrolle alle Rekorde. Nach dem riesigen Streaming-Erfolg auf RTL+ mit Abrufrekorden lässt „Sisi“ auch die Marktanteile im Free-TV glänzen.

Zur besten Sendezeit ließen sich am Dienstag 13 Prozent der 14- bis 49-Jährigen Folge 1 der Neuinterpretation der sagenumwobenen österreichische Kaiserin Sisi nicht entgehen – Nummer 1 in der Zielgruppe. Durchschnittlich schalteten 2,41 Millionen Zuschauer Folge 1 ein. Mit Folge 2 steigerte sich die Zahl der Zusehenden auf durchschnittlich 2,53 Millionen.

Mit Streaming-Auftakt Mitte Dezember feierte „Sisi“ bereits den erfolgreichsten Serienneustart eines RTL+ Originals jemals und brach damit seit Bestehen des Entertainment-Angebots einen Rekord.

„Allererster Berufswunsch“: Prinzessin

Dass sie mit 25 Jahren Kaiserin Sisi spielen würde, hätte Dominique Devenport sich nicht träumen lassen. Schließlich ist sie Newcomerin. Mit Sisi erfüllt sich ein Kindheitswunsch. Ihr „allererster Berufswunsch“ war es, irgendwann mal Prinzessin zu sein, hatte Dominique Devenport verraten.

Neben märchenhaften Korsettkleidern zeigt sie als Kaiserin viel nackte Haut. Im Gegensatz zu den braven Filmen der 50er-Jahre, in denen Romy Schneider Sisi verkörperte, spielt Sexualität in der Neuverfilmung eine große Rolle. Eine Herausforderung, wie Dominique Devenport jüngst in einem Interview mit dem Express verriet.

Vor allem bei der ersten Szene in Folge 1, in der Sisi ihren eigenen Körper entdeckt, sei sie zunächst nicht sicher gewesen, ob sie ihr gefalle, weil es das erste Bild in der Serie ist. Als sie die fertige Folge aber gesehen habe, seien alle Zweifel sofort verflogen. Denn die Szene zeige das Erwachsenwerden und die Sexualität einer Frau – ein Tabu zur damaligen Zeit – und hebe die neue „Sisi“ deutlich von den Romy-Schneider-Filmen und den damit verbundenen Erwartungen ab.

Die Folgen 3 und 4 von „Sisi“ sind heute Abend (29.12.) bei RTL zu sehen, morgen (30.12.) um 20.15 Uhr können sich die Zuschauer dann auf die letzten beiden Episoden freuen. Auf RTL+ sind schon jetzt alle sechs Folgen von „Sisi“. Eine zweite Staffel ist bereits in Auftrag gegeben. Der Sendetermin ist bislang aber noch unklar.

„Sisi“ ist auch weltweit ein Hit: Die Serie wurde bis dato unter anderem nach Frankreich, Österreich, Italien, Brasilien, Belgien, Ungarn, Griechenland, Zypern, Osteuropa, in die Slowakei, Niederlande und Türkei verkauft.

Von Antje Bernstein