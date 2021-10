Rostock

Ben Buchholz (12) will es wissen. Er wagt sich in den wohl bekanntesten Hindernis-Parcours Deutschlands. Der Rostocker tritt in der RTL-Show „Ninja Warrior Germany Kids“ an – zum zweiten Mal in Folge. Nachdem es 2020 nicht zum Sieg reichte, will er es nun erneut versuchen.

Vor laufender TV-Kamera nimmt es der Rostocker mit Hobby-Athleten aus ganz Deutschland auf, um sich die 5000 Euro Siegprämie zu erkämpfen. Ob das gelingt, zeigt sich ab dem 10. Oktober. Dann startet die von Jan Köppen, Frank „Buschi“ Buschmann und Laura Wontorra moderierte Show „Ninja Warrior Germany Kids“ in die 2. Staffel.

Schwerer Parcours

So viel sei vorab verraten: Der neue Parcours hat es in sich. „Schon in der Vorrunde gibt es Hindernisse, die in der ersten Staffel erst im Halbfinale drankamen“, erzählt Ben. Um alle Hürden zu meistern, hat der Zwölfjährige viel trainiert – im Parcours, der in seinem Garten steht, an der Hangelstrecke in seinem Zimmer, in professionellen Ninja-Hallen bundesweit. Immer mit dabei ist sein wohl größter Fan: Papa Bernd Buchholz. „Ben hat sich im vergangenen Jahr enorm verbessert.“

Das trifft auch auf die Konkurrenz zu: Mit 39 topfitten Kids im Alter von 10 bis 13 Jahren muss es Ben in der Show aufnehmen. Nur wer die Vorrunde, das Halbfinale und am Ende im Finale den Mini Mount Midoriyama meistert, gewinnt den begehrten Titel.

Benni Grams – erst Bens Idol, jetzt sein Coach

Für Ben geht schon allein mit der Teilnahme ein Herzenswunsch in Erfüllung. Dem Ninja-Fieber ist er erlegen, seit er 2018 bei der Aufzeichnung zur damaligen Erwachsenen-Version von „Ninja Warrior Germany“ im Studio war. Damals hat der Rostocker seinem Idol, Benni Grams, zugejubelt. Der Ninja-Finalist und Publikumsliebling ist nun bei der zweiten Kids-Staffel der Coach des Teams, in dem Ben antritt und will seinen Schützling auf Erfolgskurs bringen.

Das Zeug zum Sieg bringt Ben mit. Er klettert schon von klein auf gern. Der TV-Parcours aber sei kein Kinderspiel. „So leicht, wie auf dem Spielplatz hangeln, ist das nicht“, sagt er und lacht. Dass er zupacken kann, hat Ben 2020 bei „Ninja Warrior Germany Kids“ bewiesen. Die Griffkraft zählt zu seinen Stärken. Für den Sieg hat es leider dennoch nicht gereicht. Ihm habe es an der nötigen Technik gefehlt. Die hat sich Ben in den vergangenen Monaten antrainiert und sich von Ninja-Profis Tricks abgeschaut, mit denen er auch anspruchsvolle Hindernisse wie die Trapezsprung-Stange unfallfrei überwindet.

OB bei "Ninja Warrior Germany Kids", in der Boulderhalle oder im Parcours in seinem Garten: Ben Buchholz gibt Vollgas. Quelle: privat

Ben ist ein Tausendsassa, der neben Kraft auch Köpfchen beweisen kann. Bei der Mathe-Olympiade in MV holte er den dritten Preis in seiner Altersklasse. Das brachte ihm seinen „Ninja Warrior“-Namen Mathe-Kid ein. Seine Leidenschaft für knifflige Aufgaben hilft ihm bei den Dreharbeiten zur Show gegen sein Lampenfieber. „Bevor ich in den Parcours gehe, lenk ich mich mit dem Zauberwürfel ab“, verrät Ben.

Ninja Warrior Germany Kids In der zweiten Staffel von „Ninja Warrior Germany Kids“ gehen in zwei Vorrundenshow insgesamt 20 Kids (4 Kids pro Team) an den Start, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren – die zehn besten kommen weiter. Im großen Finale treten wiederum die zehn besten Kids des Halbfinales gegeneinander an. Die besten drei stehen am Ende vor dem Mini Mount Midoriyama und kämpfen um den Titel „Ninja Warrior Germany Kids“. Der oder die Schnellste am Mount bekommt als Siegprämie 5000 Euro Ausbildungsförderung und einen Herzenswunsch erfüllt. Die Kids auf den Plätzen 2 und 3 bekommen ebenfalls jeweils einen Herzenswunsch erfüllt.

Sonntag startet die zweite Staffel auf RTL

Am liebsten aber lässt Ben die Muskeln spielen. Wenn er durch die Weltgeschichte springt, ist er kaum zu bremsen. Fast täglich trainiert der Rostocker. „Früher hat er sich keine Pause gegönnt“, erzählt Papa Bernd Buchholz. Inzwischen weiß Ben, wie wichtig Regenerationsphasen im Leistungssport sind. Ganz auf Action kann Ben aber selbst jetzt in den Herbstferien nicht verzichten: Mit seiner Familie urlaubt er in Süddeutschland – dank vieler Ninja-Hallen ein Abenteuerspielplatz für den Schüler. Sein Vater unterstützt sein Hobby. „Er brennt für den Sport und lebt seinen Traum“, sagt Bernd Buchholz stolz.

Wie sich Ben Buchholz im knallharten Parcours von „Ninja Warrior Germany Kids“ schlägt, erfährt die Fernsehnation am 10. Oktober. Dann strahlt RTL ab 17.30 Uhr die ersten beiden Vorrunden der neuen Staffel aus. Ben Buchholz geht in der zweiten Sendung um 19.05 Uhr an den Start. Wer sich nicht so lange gedulden kann, geht ins Netz: Die Vorrundenshows sind auch online auf dem Streaming-Portal TVNOW (demnächst RTL+) zu sehen.

Von Antje Bernstein