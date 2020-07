Schwerin

Preisvorteile beim Familienurlaub, beim Mietwagen oder beim Museumsbesuch. Die landesweite Ehrenamtskarte soll ihren Trägern lukrative Vergünstigungen und Preisnachlässe ermöglichen. „Wir haben trotz der Corona-Pandemie in den letzten Monaten viele neue Sponsoren und Rabatte für die künftigen Karteninhaberinnen und -inhaber gewinnen können“, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese (SPD), hält nach einer Pressekonferenz eine überdimensionale Kopie der Ehrenamtskarte Mecklenburg-Vorpommern in den Händen. Quelle: dpa-Zentralbild

Anzeige

Nach ihren Worten soll die Ausgabe der Bonuskarte in Kürze beginnen. Bereits seit Februar konnten bei der zuständigen Ehrenamtsstiftung des Landes Anträge auf die Ehrenamtskarte gestellt werden. Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte sind mindestens fünf Stunden ehrenamtlicher Einsatz pro Woche über aktuell mindestens drei Jahre. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren reicht ein Jahr.

Von dpa