Radeln auf Schienen: Diese Draisinen-Touren gibt es in MV

Karow

Eine kurze aber kräftige Husche zieht über Mecklenburg hinweg, doch das hindert zwei Urlauber-Familien nicht daran, eine Draisinenfahrt zu unternehmen. Das Gute daran, wenn das Wetter etwas wechselhaft ist: Man kommt nicht so schnell ins Schwitzen. Denn in Karow ist ein Ausflug mit der Draisine wie Fahrrad fahren, nur auf Schienen.

„Wir hatten das schon immer vor“

Draisinen in ihrer Ursprungsform, nur mit Muskelkraft in den Armen betrieben, dienten einstmals als Inspektionsfahrzeuge für Gleisstrecken. Mit Fahrrädern als Antrieb ist heute daraus ein Freizeitspaß geworden. Familie Böer aus Bremen ist zum zweiten Mal im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern und bisher noch nie Draisine gefahren. „Wir hatten das schon immer mal vor, aber heute ist es das erste Mal, dass wir es machen“, sagt Hinrich Böer (53) und stellt sich den Sattel für seine Größe ein. Ehefrau Maren (45) ist Co-Pilotin auf dem Rad nebendran und die Kinder Rieke (9) und Meret (12) dürfen auf der Bank Platz nehmen und sich von den Eltern chauffieren lassen.

Hier gibt es Draisinen-Stationen Draisinenstation Karow, Damerow Kaserne 3, 19395 Karow, Tel. 0172 / 32 60 694. Einfache Strecke 23 km. Mittags- oder Abendfahrt Preis pro Draisine 35 Euro. Tagestour 49 Euro. Draisinenstation Waren/Müritz, Am Güterbahnhof 10, 17192 Waren an der Müritz, Tel. 039 931 / 54 506, 0172 / 32 60 694. Halbtagestouren von Waren bis Schwinkendorf, einfache Strecke 13 km. Preis pro Draisine 35 Euro. Naturpark Draisine Dargun, Draisinenbahnhof Dargun, Bahnhofstr. 1A, 17159 Dargun, 039 95 / 927 804, 0152 / 22 963 209. Fahrt durch die Mecklenburgische Schweiz von Dargun über Salem. Einfache Strecke 17 km. Preis pro Draisine 40 Euro. Auf den Draisinen finden zwei bis vier Personen Platz. An Ferientagen und bei gutem Wetter ist eine Reservierung hilfreich, ansonsten könne man auch gern spontan vorbeikommen.

Für Fahrradfahrer ist Draisine fahren ein Heimspiel

„Wir sind erprobte Alltagsradler, für uns ist das kein Problem“, erzählt Hinrich Böer gut gelaunt. So sieht Urlaub aus. Einweiser Tom (19) erklärt noch kurz die Regeln und los geht die große Fahrt, die zwischen zwei und vier Stunden dauert. Buchbar sind auch Tages- oder Abendtouren. Die Fahrräder der Draisine haben eine 7-Gang-Schaltung, alles funktioniert wie bei einem gängigen Rad, nur dass man nicht aus der Bahn ausschweifen kann.

Bei Familie Böer aus Bremen sind geübte Alltagsradler am Werk – das wird eine leichte Draisinentour. Quelle: Martin Börner

Urlauber aus Bremen und Sachsen sind am Start

Direkt hinter Familie Böer stehen schon die nächsten Draisinewilligen an. Familie Schwengfelder aus Schwarzenberg im Erzgebirge. Im Gegensatz zu Familie Böer sind Schwengfelders Draisine erprobt und auch zum wiederholten Male gerne in Mecklenburg. „Wir machen sehr oft Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte“, sagt Mutter Silke (52). Und Vater Matthias (53) fügt hinzu: „Wir sind schon mal Draisine gefahren, in Hildebrandshausen.“ Doch nicht nur Thüringen hat Draisinen zu bieten, auch Mecklenburg, sogar drei Strecken an der Zahl. Auch Familie Schwengfelder startet jetzt durch, auch hier werden die Töchter Miriam (16) und Magdalena (19) durch die Mecklenburger Landschaft kutschiert.

Lesen Sie auch Boltenhagerin hat ihren eigenen Irrgarten: 17 Jahre dauerte das Anpflanzen

Die Idee aus Schweden nach MV gebracht

Eine Strecke davon beginnt in Karow, an der Damerow Kaserne und geht bis Goldberg. Die einfache Strecke der Gleise beträgt 23 Kilometer. Martina Fink betreut die Kunden vor Ort und ist die Lebensgefährtin des Betreibers Ralf Schwanebeck. Doch wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Draisinenbahn zu betreiben? „Wir haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Nach dem Studium hat mein Mann dann in Schweden die Draisinen entdeckt und gedacht, das könnte man hier auch machen. Vor 18 Jahren hat er dann die stillgelegte Bahnstrecke gekauft und angefangen.“ Heute betreibt das Paar zwei Draisinen-Strecken in Mecklenburg-Vorpommern und eine in Sachsen, Schwanebecks Heimat.

Martina Fink betreut die Gäste und kümmert sich um die Buchungen der Draisinen. Quelle: Martin Börner

Von April bis Oktober locken in Karow 34 Draisinen

34 Draisinen stehen in Karow zur Verfügung, fünf davon mit Elektroantrieb. „Für die, die es leichter haben wollen“, sagt Martina Fink. Die Draisinen werden extra von einem Draisinenbauer in Bielefeld ausgetüftelt und angefertigt. Wer sich nicht von Wetter-Apps abhalten lässt, kann von April bis Oktober eine Draisinenfahrt genießen. Mit einem Regenmantel bewaffnet und einem Sitzkissen für die Bank, für die, die nicht treten wollen oder können, steht einer Draisinenfahrt durch Mecklenburgs Natur nichts mehr im Wege.

Von Anja von Semenow