Radfahren für den guten Zweck: So läuft die Hanse-Tour Sonnenschein ab Rostock in diesem Jahr

Rostock

618 Kilometer in vier Tagen: Das Vorhaben der 150 Fahrradfahrer ist sportlich. Ab Mittwoch treten sie wieder gemeinsam in die Pedale, um Geld für schwer und chronisch kranke Kinder zu sammeln. Zum 25. Mal findet die Hanse-Tour Sonnenschein statt, das Ziel – mindestens 100 000 Euro sollen eingefahren werden. Organisator Claus Ruhe Madsen freut sich, dass auch in Pandemiezeiten etwas für den guten Zweck getan werden kann. „Wir fahren nach dem 3G-Prinzip“, sagt er. „Wer weder geimpft noch genesen ist, wird mehrfach getestet.“

Fröhliche Tour mit ernstem Hintergrund

In den Dörfern werden die Fahrradfahrer oft von Kindern und deren Familien fröhlich in Empfang genommen, Dorffeste gefeiert, die Radfahrer singen während der vier Tage viel gemeinsam. Dennoch hat die Tour einen ernsten Hintergrund. Unterwegs soll Geld gesammelt werden – für die Unterstützung schwerstkranker Kinder, denen unter anderem ermöglicht werden soll, die letzte Zeit zu Hause verbringen zu können. Auch die Angehörigen sollen unterstützt werden – wenn das Kind etwa in einer anderen Stadt in einer Klinik ist und die Eltern dort untergebracht werden müssen und so selbst längere Zeit nicht arbeiten können. „Die müssen unterstützt werden, damit sie in dieser furchtbaren Zeit nicht auch noch finanziell ruiniert werden“, so Madsen.

Viele Teilnehmer mit schwerem Schicksal

„Wir versuchen, gute Laune zu verbreiten, aber das ist nicht leicht“, betont Rostocks Oberbürgermeister. „Viele, die mitfahren, haben ein persönliches Schicksal erlebt.“ So habe er auch schon Momente erlebt, bei denen viel geweint wurde. „Wenn eine Klasse mitfährt, die einen Klassenkameraden verloren hat, ist das ein sehr bewegender Moment“, so Madsen. Hin und wieder treffe er auch mal Familien, wo das Kind nicht mehr da ist, die sich aber dennoch für unsere Unterstützung bedankt.

Momente, die auch Sebastian Megow bewegen. „Ich bin selbst zweifacher Vater“, sagt er. Seit 2005 beteiligt er sich an der Hanse-Tour Sonnenschein. „Wenn man die Möglichkeit hat, etwas zurückzugeben, sollte man diese nutzen“, sagt er. Auf dem Fahrrad seien alle gleich – egal ob Politiker, Professor, Unternehmer oder Angestellter. Das Gemeinschaftsgefühl weiß Marcus Diestel zu schätzen. Der dreifache Vater engagiert sich seit vielen Jahren für die Hanse-Tour Sonnenschein. „Ich fahre gern Fahrrad und ich unterstütze gern“, erklärt er. „Nach der ersten Tour wird man sofort von der Euphorie gepackt und macht immer wieder mit.“

618 Kilometer an vier Tagen

Los geht es am Mittwoch um 8 Uhr am Ospa-Zentrum am Vögenteich. Der Weg führt über Grönfingers, Lühburg, Dargun, Burow und Sarnow. Ende der 166-Kilometer-Etappe ist die Ferdinand-von-Schill-Kaserne in Torgelow. Der zweite Tag führt über Anklam auf die Insel Usedom und zurück nach Torgelow. Am dritten Tag sind Rattey, Feldberg, Neubrandenburg und Strasburg die Ziele. Am Sonnabend geht es über Friedland, Altentreptow, Malchin und Laage zurück nach Rostock. Ziel der insgesamt 618 Kilometer langen Hansetour Sonnenschein ist das Ostseestadion.

25 Projekte zur 25. Tour

Schwerpunkt ist auch in diesem Jahr unsere Unterstützung für „Mike Möwenherz“, eine Initiative der Universitätsmedizin Rostock, die die palliative ambulante Versorgung von Kindern unterstützt. Mike Möwenherz erhält etwa 50 Prozent der Spendensumme, 25 Prozent gehen an die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock. „Dieses Jahr ist in Rostock unter anderem geplant, eine Stiftungsprofessur für die Palliativmedizin zu unterstützen“, sagt Christina Hauenstein, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Radiologie und pädiatrische Radiologie. „Das ist ein Spezialist, der sowohl für die onkologische als auch palliative Betreuung zuständig ist, aber auch die Forschung vorantreiben soll.“

Die restlichen Einnahmen gehen an verschiedene kleinere Projekte – zum 25. Jubiläum sollen 25 Projekte mit jeweils 1000 Euro unterstützt werden. Bewerbungen sind noch möglich.

Spendenkonto

Kontoinhaber: Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein, Verwendungszweck: Spende HTS 2021, IBAN: DE84 1307 0024 0206 6611 03, BIC: DEUTDEDBROS (Deutsche Bank)

Von Katharina Ahlers