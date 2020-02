„Radio Ga Ga“ im Ostseestadion: Tausende singen Queen-Songs in Rostock

Rostock

Wenn es einen Queen-Song gibt, der in Fußballstadien gerne und oft gesungen wird, dann ist es zweifellos „We are the Champions“. Aber man kann auch einen ganzen Abend mit Queen-Songs bestreiten. Das haben sich zumindest die Organisatoren eines Events im Rostocker Ostseestadion gedacht.

Die Premiere des Weihnachtssingens im Dezember 2019 war ein voller Erfolg, nun wird von den Beteiligten ein weiteres Projekt angeschoben: Am 27. Juni steigt im Ostseestadion ein Open-Air-Konzert unter dem Titel „Queen Classic“. „Wir hatten beide Projekte zeitgleich in Planung“, sagt Ralph Reichel, Intendant des Volkstheaters Rostock. Er hat sich zu diesem Zweck wieder mit Oliver Schubert, dem Eventmanager der Ostseestadion GmbH, zusammengetan.

Rund 120 Künstler beteiligt

Die Queen-Songs erfüllen mehrere Ansprüche: Sie sind gleichzeitig anspruchsvoll und populär, sie vereinen jüngere und ältere Menschen. Die Faszination greift weiter um sich: „Ich hab den Queen-Film drei Mal gesehen“, sagt Oliver Schubert.

Die Sängerin Julia Neigel wird zum Konzert im Ostseestadion erwartet. Quelle: dpa

Das Queen-Projekt bringt aber noch mehr zusammen, insgesamt sind rund 120 Künstler beteiligt. Das sind die Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock, Mitglieder des Opernchors, der Singakademie Rostock sowie des Kinder- und Jugendchors der Rostocker Singakademie. Ebenfalls dabei ist die Sängerin Julia Neigel. „Wir haben noch weitere Künstler angefragt“, sagt Ralph Reichel. Die Leitung der Chöre liegt in den Händen von Frank Flade, dem Leiter des Opernchores. Und mit der musikalischen Leitung wurde der Dirigent Bernd Wefelmeyer beauftragt. Ihn verbindet seit 2012 eine Zusammenarbeit mit der Queen-Coverband MerQury.

Die Kultband Queen Die Band Queen wurde 1970 gegründet. Die Besetzung mit Freddie Mercury (Gesang, Piano), Brian May (Gitarre), Roger Taylor (Schlagzeug) und John Deacon (Bass) blieb bis 1991 unverändert. Zu bekanntesten Songs zählen „We Are the Champions“, „We will rock you“, „Another one bites the dust“, „Radio Ga Ga“ oder „Bohemian Rhapsody“. Mit rund 200 Millionen verkauften Alben ist Queen eine der weltweit erfolgreichsten Bands. 1991 verstarb Sänger Freddie Mercury, danach setzte die Band ihre Karriere in anderen Besetzungen fort.

Denn wenn sich jemand mit Queen-Songs auskennt, dann wohl MerQury. So wird das rockige Fundament der Veranstaltung von Musikern geliefert, die jahrelange Erfahrungen mit Queen-Songs haben. Sänger der Band ist der Kanadier Johnny Zatylny. „Es gibt nur wenige Sänger, die dieser Aufgabe gewachsen sind“, sagt Ralph Reichel.

Die Musiker von MerQury sind also für den rockigen Teil der Show zuständig; sie sind weltweit führend, was die Performance von Queen-Songs angeht. Das braucht musikalisches Können. „ Freddies Hang zum Bombastischen und seine musikalische Meisterschaft rufen geradezu nach dem großen Orchester und dem ganz großen Auftritt“, so Berndt Wefelmeyer.

Die Queen-Coverband MerQury mit Sänger Johnny Zatylny (Mitte) soll im Ostseestadion auftreten. Quelle: OZ-BILD

Dafür ist im Vorfeld der Show noch einige Arbeit notwendig. Im Auftrag des Volkstheaters hat Wefelmeyer als Dirigent die Queen-Hits für Rostock neu arrangiert, so dass jeder der Künstler zur Geltung kommt, sich alle in einem bombastischen Klangbild vereinen.

Die Arbeit im Vorfeld liegt nun darin, alle beteiligten Künstler zusammenzuführen. „Die Norddeutsche Philharmonie Rostock und MerQury, Julia Neigel und die Sängerinnen und Sänger der Chöre werden zu einer beeindruckenden Einheit verschmelzen, die das Stadion zum Klingen bringt“, so Wefelmeyer, der ehemalige Chefdirigent des Filmorchesters Babelsberg.

Die Norddeutsche Philharmonie des Volkstheaters Rostock soll bei dem Events ebenfalls dabei sein. Quelle: Frank Hormann

Und das Repertoire gibt einiges her. Neben den großen Queen-Hits, wie „We will rock you“ und „Bohemian Rhapsody“, wird das Programm auch mit verborgenen Perlen aus der Schatulle von Freddie Mercury und Queen aufwarten. Die Show soll insgesamt etwa zwei Stunden dauern.

Damit vom Publikum auch mitgesungen werden kann, sollen im Programmheft einige Queen-Texte abgedruckt werden, sagt Oliver Schubert. Denn populär sind die Songs allemal. So wird sich der Mitsing-Charakter auch hier wiederfinden.

Damit festigt sich auch die Zusammenarbeit zwischen Volkstheater Rostock und dem Ostseestadion. Wenn alles gut läuft, dann soll es neben dem Weihnachtssingen in jedem Sommer ein solches Event geben, denn: „Wir wollen das Ostseestadion stärker als Kulturstätte etablieren“, sagt Oliver Schubert.

Termin: 27. Juni, 19.30 Uhr, Tickets für dieses Konzert ab 49 Euro gibt es online unter www.ostseestadion-shop.de, in den Fanshops des F.C. Hansa Rostock im KTC, in der Breiten Straße und im Ostseepark Sievershagen. Außerdem an der Theaterkasse in der Doberaner Straße und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Lesen Sie auch:

Von Thorsten Czarkowski