Wird im stillgelegten KKW Lubmin jetzt neu gebaut, um alten radioaktiv kontaminierten Beton fachgerecht zu entsorgen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit die Ingenieure des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN). Beim Rückbau der beiden Spezialgebäude in dem stillgelegten DDR-Atommeiler hat das Unternehmen großflächige Kontaminationen entdeckt. Als Ursache machte das EWN radioaktive Flüssigkeiten – sogenannte Eindampfrückstände – aus, die offenbar durch unsachgemäße Lagerung teils bis zu 1,80 Meter tief in die Gebäudestruktur eingedrungen sind. Die Beseitigung des dadurch verseuchten Betons rüttelt nun an der Statik der Gebäude.

Kernenergiebeirat ist überrascht

Fest steht, dass sich die Demontage erheblich verzögert und auch deutlich teurer wird. Ein Abschluss der 1995 begonnenen Demontagearbeiten visiert das bundeseigene Unternehmen nun erst für die zweite Hälfte der 2030er Jahre an – statt wie zuletzt für 2028.

Während das Innenministerium mitteilt, dass die Situation bekannt sei, zeigen sich die Mitglieder des Kernenergiebeirates überrascht. Die energiepolitische Sprecherin der Linken, Mignon Schwenke, forderte EWN und Ministerium auf, umgehend den Kernenergiebeirat als begleitendes Fachgremium über die Komplikationen informieren. Die Grünen-Politikerin Ulrike Berger sagte, auch wenn dem Unternehmen die Kontaminationen nicht angelastet werden könne, müsse es nun reagieren. Drittgeschäfte mit atomarem Fremdmüll müssten hintangestellt werden, damit das Zwischenlager nicht an Kapazitätsgrenzen stößt.

KKW Lubmin deckte elf Prozent des DDR-Strombedarfs Das Kernkraftwerk Lubmin war zwischen 1973 und 1990 in Betrieb und erbrachte mit einer Gesamtleistung von 1760 Megawatt einen Anteil von elf Prozent des Strombedarfs in der DDR. Wegen Sicherheitsbedenken wurden der Atommeiler in Lubmin und das deutlich kleinere Kraftwerk in Rheinsberg nach dem Fall der Mauer abgeschaltet. In Lubmin wurde Atomstrom in fünf Blöcken erzeugt.

Defekte Schweißnähte und Korrosion als Ursache?

Ob Materialermüdung, Schlamperei oder fehlendes Know-how zu den massiven Problemen führten, lässt sich nicht ermitteln. Bekanntgeworden sind sie erst bei den Rückbauarbeiten, wie EWN-Sprecherin Marlies Philipp versicherte. „Die Eindampfrückstände entstanden während des Betriebs bei der Verdampfung radioaktiver Wässer aus dem ersten Wasserkreislauf in den Reaktorgebäuden, beispielsweise bei Revisionsphasen.“

Die Rückstände seien in großen Behältern in stahlausgekleideten oder beschichteten Räumen der Spezialgebäude verwahrt worden und drangen vermutlich über Korrosionsschäden, defekte Schweißnähte in den Stahlwänden, Leitungen oder an Gullieinfassungen in die Gebäudestruktur ein, vermutet Philipp.

Neubauten möglichst vermeiden

Nach EWN-Angaben könnten zwar Ersatzkonstruktionen wie Stützpfeiler, Mauern oder Zwischendecken die Gebäude vor dem Einsturz sichern. „Neubauten bei der Gebäudedemontage wollen wir aber möglichst vermeiden“, so Cordes. Ingenieure suchen deshalb derzeit nach Lösungen, die auf eine großflächige Abtragung des Betons hinzielen und auch genehmigungsfähig sind. Jeder Abriss von Gebäuden muss durch Ergänzungsgenehmigungen zusätzlich zur Grundgenehmigung beim Innenministerium beantragt werden.

Kommt der Beton als Sondermüll nach Ihlenberg?

Der zusätzlich anfallende Beton stellt das EWN nun vor neue Herausforderungen bei der Entsorgung, zumal in der Gebäudesubstanz der eigentlichen Reaktorblöcke ebenfalls mit Kontaminationen gerechnet wird. Dort wurden die radioaktiven Wässer verdampft. Für die Entsorgung des Betons gebe es zwei Möglichkeiten: „Entweder wird er im Zwischenlager deponiert, oder er wird, wenn er die strahlenschutzrechtlichen Grenzwerte unterschreitet, als Sondermüll auf der Deponie entsorgt,“ so Philipp.

Genau das wird nun zum Problem, weil das Land die landeseigene Sondermülldeponie Ihlenberg bis 2035 schließ, so die Linkenpolitikerin Schwenke. „Ich bin sehr gespannt, welche Lösung sich das Land nun einfallen lässt.“

