Es gibt noch Livemusik. Auch im Lockdown. Donnerstagabend trat im Greifswalder Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus die Gruppe „Roter Sand“ aus Rostock auf. Zwar spielte sie ganz allein im großen Saal und völlig ohne Zuhörer, aber dennoch war das Akustikduo aus Rostock eine Stunde lang live für alle Interessenten zu hören. Möglich machte dies das Greifswalder Lokalradio 98 eins. Zeitgleich wurde das Konzert auch auf der Facebookseite von St. Spiritus übertragen.

Der Radiosender, der ausschließlich von Ehrenamtlichen im Verein betrieben wird, setzte damit seine im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 begonnenen Greifswalder Radiokonzerte fort. „Roter Sand“ war die mittlerweile 18. Band, die Hörer auf diese Art erleben durften.

Die Greifswalder Radiomacher von 98 eins: Mina Dressler und Tom Güldner Quelle: Reinhard Amler

„Wir freuen uns, dass diese Reihe mittlerweile auch ein festes Stammpublikum erreicht hat“, sagt Radiomacherin Mina Dressler. Ihr Kollege Tom Güldner ergänzt, dass alle Konzerte auf eine mittlere dreistellige Zahl an Zuhörern kommen. Rechnet man die Übertragungen auf Facebook und die nachträglichen Aufrufe bei Youtube dazu, komme man sogar auf über 1000 Besucher pro Konzert, erklärt Moritz Seipke. Neben Tontechniker Thomas Kühn sorgt der junge Greifswalder Videotechniker dafür, dass alles auch im Bild festgehalten wird.

Kostenloses Musik-Erlebnis

Die Leiterin des Soziokulturellen Zentrums St. Spiritus, Imke Freiberg Quelle: Reinhard Amler

Für die Nutzer sind die Übertragungen kostenlos. „Als Kultureinrichtung der Stadt ist es uns wichtig, auch in der Corona-Zeit ein bisschen Abwechslung zu bieten“, erklärt Imke Freiberg, die Leiterin des Soziokulturellen Zentrums. Bei allen Musikern, die bisher hier zu Gast waren, stieß sie mit diesem Angebot, auf großes Interesse. „Wir sind einfach nur glücklich, hier sein zu dürfen“, meint auch Annemarie Wilcke, die Sängerin von „Roter Sand“. Das Duo versteht sich als Rammstein-Akustik-Cover-Band und hat bislang rund 40 Songs der erfolgreichen deutschen Gruppe um Frontmann Till Lindemann erfolgreich neu arrangiert. Darunter natürlich auch „Engel“. „Mit diesem Titel hat bei uns alles angefangen“, berichtet Annemarie Wilcke. Bereits im Juni 2020 war „Roter Sand“ erstmals in Greifswald zu Gast. Bei bei der Fète de la Musique“, einem 14-stündigen Livemusik-Marathon, gehörte das Duo zu über einem Dutzend Bands, deren Musik ebenfalls per Radio- und Videostream aus dem Greifswalder St. Spiritus übertragen wurde. Damals wurden über 4000 Zuschauer im Videostream sowie über 1000 Radiohörer erreicht.

Auch die Musik, die in den vergangenen 17 Radiokonzerten erklang, war bunt gemixt. Natürlich war Rock dabei, aber auch RnB, Blues, Folk, Chanson, Hip-Hop, Skamusik und selbst Folklore gehörte dazu. „Wir wollen vor allem lokalen und regionalen Künstlern, die sonst kaum Auftrittsmöglichkeiten haben, hier eine Chance geben, sich vorzustellen“, betont Imke Freiberg. Viele Bands hätten sich dafür beworben, auf andere sei man durch Zufall gestoßen, fügt die Leiterin hinzu. Bei den Radiomachern von 98 eins existiert mittlerweile ein großer Bandpool, aus dem man für künftige Übertragungen schöpfen kann.

Nächstes Konzert am 18. Februar

Seinen allerersten Liveauftritt hatte im April 2020 auch der Greifswalder Hazy, alias Fritz Hesse, der von seinem Freund Cornelius Link am Piano begleitet wurde. Mit „Artur und Band“, „Krach“, Bob Beeman, Boogie Trap oder „Bad Penny“ traten aber auch viele bereits gestandene Musiker aus der Region und darüber hinaus auf. Und mit „La Greda“ kam sogar argentinische Musik nach Greifswald. Manche Bands hatten im Sommer auch das Glück, wieder vor Publikum und im idyllischen Hof des St. Spiritus unterhalb des Greifswalder Doms spielen zu dürfen. Wenn auch mit gehörigem Abstand. „Wir hoffen, dass dies auch 2021 wieder so möglich sein wird“, blickt Imke Freiberg voller Hoffnung in die Zukunft. „Wir haben alle Radiokonzerte so angelegt, dass wir bei Corona-Lockerungen sofort wieder Publikum einlassen können“, ergänzt sie. Da wegen der Pandemie ständig umgeplant werden müsse, rät sie allen Fans, sich regelmäßig im Internet über Termine zu informieren.

Die nächsten Konzerte: Am 18. Februar Sparks & Ashes, Alternativ-Rock aus Greifswald, und am 25. Februar Bastian Bandt, Liedermacher aus der Uckermark

Von Reinhard Amler