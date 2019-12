Radweg-Posse in MV: Ministerium lässt Löcher doppelt prüfen

Schwerin/Greifswald

Ein Radweg auf Usedom dürfte aktuell einer der best untersuchten in ganz Deutschland sein: Das Verkehrsministerium und der Regionale Planungsverband Vorpommern wollten herausfinden, in welchem Zustand sich der Weg befindet. Das Ministerium und sein untergeordneter Verband haben deshalb unabhängig voneinander zwei Ingenieurbüros beauftragt, die 78 Kilometer lange Piste zu begutachten. Etwa 25 000 Euro Steuergeld hat das Land für die doppelte Überprüfung ausgegeben.

„Das ist eindeutig ein strukturelles Problem“, sagt Horst Krumpen, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC), so etwas begegne ihm immer wieder bei seiner Arbeit. Der Vorgang zeige jedoch, dass eine doppelte Vergabe möglich ist, ohne dass es jemandem auffalle.

Gutachten für Ministerium zwölfmal teurer

Bereits 2018 beauftragte der Planungsverband das Greifswalder Ingenieurbüro IPO, alle touristisch genutzten Rad-, Reit-, und Wanderwege in Vorpommern zu begutachten. Für die knapp 3500 Kilometer, davon 2000 Kilometer Radweg, zahlte der Verband rund 100 000 Euro – also 28 Euro je Kilometer. Zudem sollten die Ingenieure Handlungsempfehlungen für eine Instandsetzung der Wege und eine grobe Kostenschätzung abgeben. Erste Ergebnisse wurden Anfang November diesen Jahres präsentiert.

Im Februar 2019 beauftrage das Verkehrsministerium das Erfurter Ingenieurbüro Lehmann und Partner mit einem Gutachten zum Zustand touristischer Radfernwege in MV. Auch hierbei sollte ermittelt werden, was die Instandsetzung der Wege kostet. Das Land wählte ein abweichendes Verfahren. Es entschied sich dafür, statt der gesamten 2500 Kilometer, stellvertretend nur einen Abschnitt auf der Insel Usedom untersuchen zu lassen und wählte einen Weg aus, der Teil der Untersuchung des Planungsverbandes war. Für die 78 Kilometer kostete das rund 25 000 Euro – etwa 320 Euro je Kilometer. Die Ingenieure rechneten die Ergebnisse im Anschluss auf das gesamte Fernradwegenetz hoch.

Planungsverband : Kosten sind erklärungsbedürftig

„Eine Milchmädchenrechnung“, nennt Roland Wenk, Amtsleiter des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern, die beispielhafte Untersuchung eines Abschnitts und das Hochrechnen der Ergebnisse auf das gesamte Radwegenetz. „Wir halten uns bei der Erfassung und Auswertung an die Realität und nicht an überschlägige Kalkulationen.“ 120 000 Fotos seien innerhalb von vier Monaten entstanden, Wegebreiten, Oberflächen, Schäden, Hindernisse, Beschilderungen seien dokumentiert und der Streckenverlauf per GPS erfasst worden. Von der parallelen Untersuchung der übergeordneten Behörde habe er nichts gewusst, so Wenk. Warum die Untersuchung des Landes zwölfmal teurer als die des Planungsverbandes war, halte er für erklärungsbedürftig.

Ein Foto von insgesamt 120 000 – hier vom Zustand eines Radweges auf Usedom aus dem Untersuchungsbericht des Greifswalder Ingenieurbüros IPO für den Regionalen Planungsverband Vorpommern. Quelle: IPO/Regionaler Planungsverband Vorpommern

Das Verkehrsministerium verteidigt das eigene Verfahren. Im Gegensatz zum Ingenieurbüro des Planungsverbandes habe das vom Ministerium beauftragte Büro ein mit Kamera und Erschütterungsmessgerät ausgestattetes Spezialfahrrad eingesetzt. Man habe damit den repräsentativen Radwegabschnitt sehr detailliert untersucht, um daraus den finanziellen Aufwand für das gesamte Land abzuleiten.

Das Messfahrrad A.R.G.E.S, mit dem das Erfurter Büro Lehmann und Partner im Auftrag des Verkehrsministeriums alle Erschütterungen auf dem Usedom Radweg aufgezeichnet hat. Die Daten der 78 Kilometer langen Strecke wurden später auf ein Wegenetz von 2500 Kilometern hochgerechnet. Quelle: Lehmann + Partner

Klassischer Fall für Bund der Steuerzahler

ADFC-Chef Krumpen hält die Vorgehensweise des Verkehrsministeriums mindestens für gewagt: „Ich glaube nicht, dass man vom Zustand eines Radweges auf Usedom, auf einen Weg bei Ludwigslust schließen kann.“ Er ist überzeugt, dass so ein Vorgehen bei einer Straße für Autos nicht passiert wäre.

Ein Fall von Steuerverschwendung? „Ja, das ist das klassische Feld unserer Recherche“, sagt Reiner Holznagel, Präsident vom Bund der Steuerzahler. Er habe zwar zum konkreten Fall noch keine Erkenntnisse, wisse aber aus Erfahrung: „Man muss in die Strukturen schauen.“ Oft liegen etwa beim Bund einfach Fördermillionen rum, die weg müssen, weil sie sonst irgendwann wegfallen.

Immerhin: Ein Erkenntnisproblem, wie es um den Radweg auf Usedom steht, dürfte es nicht mehr geben.

Von Juliane Schultz