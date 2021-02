Rostock

Noch rauschen Autos und schwere Lkw dicht neben Horst Krumpens Lenker vorbei, wenn er über die Landstraße 11 zwischen Bützow und Tarnow im Landkreis Rostock radelt. Gefährlich ist das und kein Vergnügen für den leidenschaftlichen Radfahrer, zumindest solange es hier keinen Radweg gibt. Doch es scheint Abhilfe in Sicht: In diesem Sommer soll mit dem Bau einer Trasse für Radler begonnen werden. Die Bauzeit: etwa zwei Jahre, hat Krumpen, der sich beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als MV-Landesvorsitzender engagiert, erfahren.

Ein weiterer Radweg in Mecklenburg-Vorpommern – immerhin. Radwege, die ein sicheres Fahrradfahren neben den Straßen ermöglichen, sind immer noch eher eine Ausnahme denn die Regel. Sicher, es ist einiges passiert in den vergangenen Jahren und nicht an jeder, wenig befahrenen Straße braucht es einen extra Radweg. Mit Stand 2018 gibt es laut dem Schweriner Verkehrsministerium rund 2250 Kilometer sogenannte straßenbegleitende Radwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Bezogen auf zigtausende Kilometer an Straßen für den Kraftfahrzeugverkehr ist das jedoch nur eine geringe Anzahl.

Krumpen kritisiert unkoordinierten Ausbau

Und nicht nur die seltenen Radwege sind ein Problem, sondern auch der oft unkoordinierte Ausbau der Radlertrassen. „Es gibt Teilstücke, die plötzlich irgendwo beginnen und genauso plötzlich im Nichts enden“, kritisiert Horst Krumpen. Denn – anders als für den Straßenbau – gebe es in MV keine Stelle, die auf Landesebene für die Koordination des Radwegebaus zuständig sei. „Eine solche übergeordnete Stelle fordern wir seit Jahren“, betont der ADFC-Vorsitzende.

Radwege sollen Sicherheit erhöhen

Zumindest für Radwege entlang der Bundes- und Landesstraßen kann die Straßenbauverwaltung MV konkrete Aussagen treffen: 2020 seien demnach neue Radwege mit einer Gesamtlänge von knapp zwölf Kilometern an Bundesstraßen sowie 15 Kilometer an Landesstraßen gebaut worden. Die Kosten dafür: rund zwölf Millionen Euro. Mit weiteren 1,36 Millionen Euro wurde den Angaben zufolge der kommunale Radwegebau gefördert und etwa zwei Millionen Euro wurden in die Erhaltung bestehender Radwege investiert.

Die Ausgaben für Radwege sollen laut Straßenbauverwaltung in diesem Jahr steigen – auf insgesamt 34 Millionen Euro für Neubau und Erhaltung. So sollen 2021 rund 16 Millionen Euro für neue Radwege ausgegeben und kommunale Vorhaben mit zwölf Millionen Euro unterstützt werden sowie sechs Millionen in die Erhaltung fließen. Investitionen in ähnlicher Höhe sind demnach voraussichtlich auch für das Jahr 2022 geplant.

Der Ausbau und Erhalt von Radwegen sei „eine der wichtigsten Aufgaben der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern“, heißt es dazu. „Durch straßenbegleitende Radwege soll vor allem die Verkehrssicherheit der Radfahrenden erhöht werden“, erklärt der stellvertretende Sprecher des Landesamts für Straßenbau und Verkehr MV, André Horn. Zugleich trage „die Bildung eines möglichst geschlossenen Netzes für den sicheren Radverkehr dazu bei, die Attraktivität des Landes im Radtourismus zu steigern“.

Oft fehlen Daten über Radverkehr

Krumpen kritisiert, dass es in vielen Landkreisen kaum Daten über das Aufkommen an Fahrradfahrern gebe. Denn Hauptkriterium für die Errichtung eines Radweges sei die Zahl der Autos, die über die entsprechende Straße fahren. „Wir fordern ja gar nicht, dass an jeder Straße auf beiden Seiten ein Radweg ist – aber wir müssen für das Problem sensibilisieren“, betont der ADFC-Vorsitzende und nennt als positives Beispiel den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dort gebe es 20 zum Teil mobile Zählanlagen für den Radverkehr, mit denen jederzeit festgestellt werden könne, wann wie viele Radler unterwegs sind, um dies bei Planungen des Radwegebaus zu berücksichtigen.

Im 2019 von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzpaket sei ein erheblicher Anteil für den Radwegebau in Kommunen vorgesehen. „Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass sich die Kommunen darauf vorbereiten und sich überlegen, wo Radwege sinnvoll sind“, sagt Krumpen.

Mittlerweile stehe fest, dass MV aus dem Paket rund 25 Millionen Euro erhalte. Aber das Land habe noch immer keine Förderrichtlinie erstellt, sodass keine Kommune sagen könne, ob sie das Geld auch abrufen kann. So werde es kaum eine Kommune schaffen, das Geld bis Ende 2023 zu verbauen.

Von Axel Meyer-Stöckel