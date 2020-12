Rostock

Das dürfte Musik in den Ohren ihrer Fans sein: Rammstein-Frontamnn Till Lindemann und Star-Geiger David Garrett bringen einen gemeinsamen Song raus. Das Lied mit dem Titel «Alle Tage ist kein Sonntag» soll am 11. Dezember jeweils in limitierter Fassung als CD-Single und Vinyl erscheinen, wie Lindemanns Label Universal Music mitteilte.

Die Collaboration der beiden Künstler ist das Cover eines Titel, dem schon namhafte Stars ihre Stimme liehen. Der Schlager „Alle Tage ist kein Sonntag“ wurde 1922 von Carl Ferdinands und Carl Clewing geschrieben. Auf Basis des Liedes entstanden auch zwei gleichnamige Filme. Gesungen wurde das Stück unter anderem von Marlene Dietrich und Rudolf Schock.

Weitere Projekte

Die Liedzeilen „Alle Tage ist kein Sonntag / Alle Tag gibt's keinen Wein“ hat Lindemann bereits im Song „Sauber“ verwendet, den er 2018 für das Stück „Hänsel&Gretel“ im Hamburger Thalia Theater geschrieben hat.

Neben der Berliner Rockband Rammstein, mit der er sich vor wenigen Wochen für Aufnahmen im Studio „La Fabrique“ im französischen Saint-Rémy-de-Provence eingemietet hatte, hat Lindemann auch mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren unter dem Bandnamen Lindemann zusammengearbeitet.

Aufsehen erregte Till Lindemann zuletzt als Abenteurer: zusammen mit Joey Kelly hat der Rocker eine Amazonas-tour unternommen und die Reise in einem Bildband dokumentiert.

