Heiligendamm

Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, war zu Besuch in seiner Heimat und hat im Grand Hotel Heiligendamm alte Bekannte getroffen. Der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre postete am Montag auf Instagram ein Foto vom Zusammentreffen. Die Bildunterschrift lautet: „Dichter an der Ostsee kann man kaum sein, und dennoch: zwei meiner Lieblingsdichter ebendort.“

Zu sehen ist Lindemann auf dem Schoß des Schriftstellers Martin Suter sitzend. Der bekannte Schweizer Literat ist nicht zum ersten Mal in Heiligendamm. Sogar einen Roman hat er in dem Luxus-Hotel angesiedelt. Auch die Verfilmung von „Almen und der rosa Diamant“ mit Heino Ferch wurde dort gedreht.

Zwischen zwei Rammstein-Konzerten in Heiligendamm

Stuckrad-Barre hat ebenfalls eine enge Beziehung zum Grand Hotel. Erst im Oktober war er dort zum wiederholten Male zu Gast. Dass der Schriftsteller Lindemann als Dichter-Kollegen bezeichnet ist nicht ungewöhnlich. Der Sänger ist der Sohn des Autors Werner Lindemann und hat bereits mehrere Gedichtbände veröffentlicht.

Wann genau das Bild entstand ist unklar. Gepostet wurde es auf Stuckrad-Barres Instagram-Account am Montag. Offenbar verschnauft der Sänger vom Tour-Stress: Am 20. Juli spielte Rammstein in Luxemburg, am Mittwoch gibt die Band im polnischen Chorzów ein Konzert.

Auch nach dem Rammstein-Konzert im Rostocker Ostseestadion ruhte sich Lindemann in seiner Heimat aus und übernachtete einige Tage im Hotel Neptun.

Weiterlesen:

Hotel-Neptun-Team verliebt in Till Lindemann: „So ein sympathischer Weltstar“

Bildergalerie: Rammstein im Ostseestadion

Zur Galerie Auf ihrer Stadion-Tour machte Rammstein Station in Rostock

Juliane Schultz