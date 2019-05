Sassnitz

Der aus Rostock stammende Rapper Marteria ist in der Sassnitzer Tanzbar „Güterboden“ in der Nacht zu Sonntag in einer Rangelei verwickelt gewesen. Entgegen bisher anders lautender Medienberichte soll es dabei aber nicht zu einer Schlägerei gekommen sein.

Wie der Barbesitzer Renée Jedamzik erzählt, soll es in seiner und in Gegenwart von Sassnitzer Polizeibeamten lediglich einen Schubs gegeben haben. „ Marteria hat gefeiert und der andere – übrigens ein Fußballer vom Empor Sassnitz – gehörte zu seinen Gästen“, erinnert sich Jedamzik. „Irgend wann hat der Sassnitzer dann angefangen, mit dem Rapper zu stänkern: Wer bist du denn? Was hast du schon? Marteria hat ihn darauf hin in den Arm genommen und versucht zu beruhigen.“ Auch andere Empor-Sassnitz-Sportler sollen versucht haben, den Stänkerer zur Räson zu bringen.

„Da hat Marteria ihm einen Schubs gegeben“

Derweil sei es vor der Diskothek zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil dort womöglich zwei Jugendliche aneinandergeraten waren. Dort sei die Situation bereits bereinigt gewesen, als die Polizisten die Bar betreten haben sollen, um Renée Jedamzik „Hallo“ zu sagen. In diesem Moment habe sich der Fußballer erneut aggressiv verhalten. „Da hat Marteria ihm einen Schubs gegeben“, sagt Jedamzik. „Mehr nicht. Niemand wurde geschlagen und schon gar nicht verletzt.“ Eine Anzeige sei an diesem Abend auch von niemandem erstattet worden.

Die Polizei bestätigt den Einsatz. Laut Stefanie Peter von der Polizeiinspektion Stralsund wurden die Sassnitzer Beamten 3.50 Uhr in die Discothek gerufen. Dort habe ein 23-jähriger Sassnitzer eine kleine Wunde an der Lippe aufgewiesen und behauptet, die Verletzung habe ihm Marteria zugefügt. „Der junge Mann erstattete allerdings keine Anzeige und machte auch keine weiteren Angaben zum Tathergang“, sagt Peter. „Deshalb haben wir Strafanzeige von Amts wegen gegen Marteria wegen leichter Körperverletzung erstattet.“ Jetzt müsse geklärt werden, was in der Nacht im „Güterboden“ geschah und aus welchem Grund es zu der Auseinandersetzung gekommen ist.

Jens-Uwe Berndt