Gelbe Pracht - Raps-Anbau in MV: So wenig und so teuer wie nie

Die leuchtend-gelben Rapsfelder sind in MV dieses Jahr erneut geschrumpft – obwohl die Ölfrucht zurzeit so viel Geld bringt wie noch nie. Die Rostocker Ölmühle muss bereits Raps importieren.