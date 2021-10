Rostock

So viele fidele Vierbeiner kommen selten zusammen: Wer in der Rostocker Hanse Messe am 16. oder 17. Oktober durch die Reihen streift, der weiß gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Ob frisierte Pudel, elegante Dalmatiner oder gemütliche Doggen, es gibt wohl fast nichts, was es hier an Hunderassen nicht gibt. Neben den 60 Ausstellern und 2071 angemeldeten Hunde, die an Wettbewerben teilnahmen, verschlägt es bereits am Sonnabend, 16. Oktober, tausende Menschen von Usedom über Berlin bis nach Schwerin in die Ausstellung.

Martina Schwarz-Schultz aus Berlin Quelle: Laura Korpal

Die meisten haben ihren Liebling auf vier Pfoten dabei. Oder auch gleich mehrere wie Züchterin Martina Schwarz-Schultz (55). Die Berlinerin ist mit ihren vier weißen Bologneser-Hunde angereist, die ihr Frauchen am Samstag gleich stolz gemacht haben. Viviana, Marcello und Harvey, wie drei der vier wuscheligen Hunde mit ihren Haarschleifen in Kurzform heißen, haben allesamt Preise in den Schönheitswettbewerben abgesahnt. Da kommt es darauf an, dass sie Rassestandards erfüllen. Im Fall der Bologneser heißt das beispielsweise: strahlend weißes Fall, große, dunkle Augen und quadratisch in der Form.

Um die Haarpracht so fluffig und schön werden zu lassen, kämmt die Hundeliebhaberin das Fell der Vierbeiner bis zu zwei Stunden – am Tag. Das Besondere am Bologneser: Sie haaren und riechen nicht. Marcello und Co. haben bereits viel Showerfahrung, sind internationale Schönheitschampions, sagt Schwarz-Schultz und streicht Viviana übers Fell. Die Liebe zu ihren weißen „Wölkchen“ ist der 55-Jährigen anzusehen: „Sie sind einfach meine Freunde, wohnen bei mir, liegen auf dem Sofa und schlafen mit im Bett.“ Sie betreibt die Zucht im Zwinger vom Berliner Wölkchen in kleinem Stil – jedes Jahr gibt es einen Wurf.

Christian Mau aus Stavenhagen mit seinem Hund Jack, den er aus dem Tierheim geholt hat. Quelle: Laura Korpal

Ganz anders sieht die Lebensgeschichte von Jack aus. Der achtjährige Malteser von Christian Mau und seiner Partnerin aus Stavenhagen kam mit drei Jahren in ein Tierheim. Dort wurde er als so genannter Bellhund abgegeben. Er hatte großes Glück: Es dauerte nur drei Tage, als Mau und seine Partnerin in dem Tierheim vorbeischauten. „Es war Liebe auf den ersten Blick und ist nun fünf Jahre her“, sagt der Stavenhagener, der Jack in einer Tragetasche um den Oberkörper trägt. „Wenn wir in größere Läden gehen oder so wie hier auf der Messe, ist es weniger Stress mit der Tragetasche und wenn er raus will, kommt er raus“, sagt das Herrchen.

Christian Mau kommt immer wieder auf die Rassehundeausstellung, um sich die neuesten Trends anzuschauen und sich zu informieren. Er ist auch dieses Mal fündig geworden und hat für Jack ein neues Bett gekauft. Dass der Malteser mal ein Kläffer gewesen sein soll, kann man sich nicht vorstellen. Freudig und treuherzig schaut er in die Kamera.

Kläffen – oder ständiges Leine ziehen – kommt auch bei Maxi Dittmann (24) und ihrer Ayuna nicht in Frage. Erziehung ist der 24-Jährigen wichtig. Die anderthalbjährige Eurasier-Hündin ist etwas Besonderes: Sie wird gerade zum Therapiehund ausgebildet. Dittmann arbeitet mit Kindern zwischen sechs und 12 Jahren, die einen „besonderen erzieherischen Bedarf haben“. Ayuna begleitet sie täglich in die Tagesgruppe. „Sie ist eine wahnsinnige Ressource für die Kinder und bekommt sofort einen tollen Zugang zu den Kindern. Das macht sie wirklich super“, sagt die Sozialpädagogin.

Es habe einfach eine ganz andere Wirkung auf Kinder, ob ein Erzieher zu ihnen sagt „Seid bitte leise“ oder ob es heißt: „Denkt an Ayunas empfindliche Ohren“. Langfristig plant die Woldegkerin Therapieeinsätze wie Leckerlis für die Hündin zu backen und möchte, dass die Kinder einen Parcours mit Ayuna laufen. Die Vierbeinerin mit ihrem schönen Fell ist ein Blickfang für viele Besucher. Immer wieder wird Maxi Dittmann angesprochen. Für die Rassehundeausstellung hat die junge Frau extra zwei Stunden Anfahrt von Woldegk auf sich genommen.

Nicht ganz so weit hatten es Verena Lukat und Falko Lack aus Carinerland. Mit ihrem 70 Kilo schweren Berner Sennenhund und dem 57 Kilo schweren Leonberger lenkten sie ebenfalls viele Blicke auf sich. Große Tiere brauchen große Namen möchte man sagen: Sanjay Stardust Löwe vom Bernburger Land und Jo-Ben vom Rönnbaum.

Die beiden Hunde nehmen das emsige Treiben mit Ruhe und Gelassenheit hin. Sie sind schließlich Vollprofis, die bereits in Irland und Großbritannien bei Wettbewerben aufgelaufen sind. Denn Lukat und Falk sind erst seit 2019 wieder in Deutschland, zuvor waren sie nach England und Irland ausgewandert. „Es sind einfach tolle Tiere, unsere Kinder quasi. Wir sind ein bis zwei Stunden am Tag mit ihnen draußen“, sagt die kommissarische Vorsitzende des Deutschen Club für Leonberger Hunde in MV. Beide haben am Sonnabend wieder einen Pokal gewonnen, sie wurden Dritte. Verena Lukat freut sich vor allem, dass die großen Rassen dieses Mal nicht in der Halle, sondern draußen in den Ring durften, um sich zu präsentieren.

Viel Platz braucht auch Tyras aus Rostock. Er reicht seinem Frauchen im Stehen bis zur Brust. Die vierjährige Deutsche Dogge von Alexandra Markianova (30) ließ sich beim Stand der „Rostocker Fellnasen“ ordentlich durchbürsten und wurde dabei immer wieder von Besuchern fotografiert und gefilmt. „Er ist wohl der größte Hund auf der Messe“, sagt Firmengründerin Jasmina Naskovski-Bußmann lachend, während ihre Kollegin Jule Tschammer dem geduldigen Tier über Fell bürstet.

„Schau mal, wie ruhig der da sitzt. Das müsste unser auch mal können“, ruft eine junge Frau im Vorbeigehen und zückt ihr Handy. Übrigens hat Tyras einen berühmten Namensvetter: Die Ulmer Dogge des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck hieß so. Tyras war einer der geschichtsträchtigsten Hunde überhaupt – die Nachricht seines Todes wurde bereits zur damaligen Zeit durch die ganze Welt gesandt.

Dass große Hunde oft viele Vorurteile bei den Menschen hervorrufen, erzählt Besucherin Luisa Rochow (19). Sie ist das erste Mal auf der Messe mit ihrem erst elf Monate alten Rottweiler Roxy. „Ich wurde auch schon gefragt, ob sie wohl Kinder frisst“, sagt die Schwerinerin und schüttelt den Kopf. Sie achtet sehr auf Erziehung: Die 19-Jährige lässt sich gerade zur Hundetrainerin und Ernährungsberaterin ausbilden. Sie übt viel mit ihrer Hündin. „Denn wenn Hunde sich nicht gut verhalten, liegt das am Herrchen und nicht am Hund“, sagt Luisa Rochow.

