Rostock

Am 16. und 17. Oktober findet in der Rostocker Hansemesse die 18. Internationale Rassehundeausstellung statt. In diesem Jahr kann die Ausstellung in der Rostocker Hansemesse mit einem Melderekord aufwarten. Wie Projektleiterin Kathrin Schiemann mitteilt, sind 2071 Vierbeiner angemeldet, 300 mehr als im Vorjahr. Insgesamt seien 271 Rassen vertreten, auch das stelle einen Rekord dar.

Welche Rassen sind zu sehen?

Am häufigsten zu sehen sind am Sonnabend der Dalmatiner (47), Rhodesian Ridgeback (39) sowie der Cavalier King Charles Spaniel und der Berner Sennenhund (jeweils 31). Am Sonntag ist die dominierende Rasse der Labrador Retriever (49), gefolgt von Golden Retriever (48), Australian Shepherd (45) und English Cocker Spaniel (31).

Die Tiere treten an, um von internationalen Richtern bewertet zu werden und den begehrten Titel „Best in Show“ zu ergattern.

Welches Programm erwartet die Besucher außerdem?

Unter anderem erwartet die Besucher ein Showprogramm. So wird es mehrere „Dogfrisbee“-Vorführungen geben. Außerdem werden eine Hunde-Agility-Show sowie eine „Rally Obedience“ geboten. Am Sonntag können Besucher Vorführungen aus der Internationalen Gebrauchshunde-Prüfung sehen. Highlight ist das Casting der „Filmhund-Agentur“. Alle Hundebesitzer sind eingeladen, daran teilzunehmen. Die Hunde sollten über einen fundierten Grundgehorsam verfügen und müssen verträglich sein, aber keine besonderen Tricks oder Kunststücke können. Wer mit seinem Hund überzeugen kann, wird offiziell in die Kartei der „Filmhund-Agentur“ aufgenommen.

Wie viele Händler kommen?

Rund 60 Aussteller verkaufen auch in diesem Jahr wieder Produkte rund um den Hund. Diese reichen von Leinen, Halsbändern, Transportboxen, Körbe, Bürsten bis zu Futter. Außerdem informieren Versicherungen, Ferienwohnungsvermieter und Hundeschulen über Angebote. Besucher können zudem mit Tierfotografen in Kontakt treten.

Dürfen Besucher ihre Hunde mitbringen?

Ja. Wer den eigenen Vierbeiner beim Aussuchen von Futter und Spielzeug dabeihaben möchte, darf den Hunde-Impfpass nicht vergessen. Jeder Hund muss nachweislich mindestens drei Wochen vor der Veranstaltung gegen Tollwut geimpft worden sein. Welpen bis zu drei Monaten erhalten zum eigenen Schutz keinen Eintritt zur Messe, heißt es vom Veranstalter.

Welche Corona-Regeln gelten?

Für die Besucher gelten die 3G-Corona-Regeln, das heißt, es muss ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine überstandene Corona-Erkrankung oder ein aktueller Negativtest vorgelegt werden. Um auch die Abstandsregeln einhalten zu können, seien viele Bereiche und Programmpunkte nach außen verlegt worden. Somit stünden insgesamt 43 000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen und eingrenzen zu können, werden entsprechend den rechtlichen Vorgaben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Luca-App erfasst.

Wie teuer sind die Tickets?

Erwachsene zahlen für die Tageskarte neun Euro, für beide Tage zusammen 13 Euro. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren müssen für die Tageskarte sechs Euro bezahlen. Senioren ab dem 65. Lebensjahr erhalten das Tagesticket für acht Euro. Wer seinen Hund mitbringen möchte, zahlt noch einmal vier Euro pro Tag und Tier. Zudem gibt es Nachmittagskarten: Der Eintritt ab 15 Uhr kostet für Erwachsene sieben, für Kinder vier Euro.

Damit der Einlass zum Messebereich möglichst kontaktlos und schnell abläuft, empfehlen die Veranstalter, vorab online Tickets zu kaufen.

Von Katharina Ahlers