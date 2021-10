Rostock

Wer kennt sie nicht? Lassie, Kommissar Rex, Snoopy – bekannte Hunde-Stars aus Film und Fernsehen. Vielleicht ist ja Ihr bester Freund auf vier Pfoten auch bald dabei. Am 16. und 17. Oktober findet um 11 Uhr auf der Hundeausstellung in Rostock ein Casting für Hunde statt. Filmtiertrainerin Charly Arzberger ist live vor Ort und checkt, welche Fellnase Potenzial für mehr hat.

Schafpudelbordercollie-Mischling „Mumford“ ist bereits ein Star und der Hund von Charly Arzberger, die selbst hollywoodreif zu ihrem Job als Filmtiertrainerin kam. „Ich habe mit Maja, der Mutter von Mumford, viele Tricks eingeübt und an Wettbewerben teilgenommen. Allerdings war sie kein Hund, der im Mittelpunkt stehen wollte. Eines Tages hat uns im Park jemand angesprochen, der eine Filmhundeagentur hat, und so ging es los.“ Mit Mumford, dem Welpen von Maja, hat die 29-Jährige, die inzwischen hauptberuflich als Filmtiertrainerin arbeitet, selbst einen Hund, der zum Filmstar geworden ist.

Rassen, die gerne mit dem Menschen interagieren

Vor allem Rassen, die gerne mit den Menschen interagieren, sind gut geeignet, um als Filmhund erfolgreich zu sein. „Insbesondere Hütehunde haben ein Interesse daran, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten.“ Dazu zählen unter anderem Australian Shepherds und Border Collies, die auch als Modehunde bekannt geworden sind und um die sich unterschiedliche Haltungsempfehlungen ranken.

„Es geht nicht darum, diese Art von Hund bis zur Erschöpfung zu fordern. Es ist kontraproduktiv, wenn man sie extrem belastet, weil sie sehr stressanfällig sind. Sie stehen ad hoc unter Vollspannung, wenn sie gefordert werden. Das heißt, sie brauchen gezielte Aufgaben und ansonsten viel Ruhe und Struktur.“

„Mumford“ bei der Arbeit mit Schauspieler Claus Theo Gärtner alias Matula. Quelle: ZDF

Filmstar Mumford mit dem Jurypreis aus Cannes

So handhabt es die Hundetrainerin auch mit ihrem Mumford, benannt nach der Londoner Folk Rock Band Mumford & Sons. „Er ist so cool, weil ich ihn nicht überfordere.“ Und seine Coolness, gepaart mit der optisch kuscheligen Mischung aus Familienhund und Streuner, machen Mumford zum Star.

Er ist unter anderem der Hund von Privatdetektiv Matula, Hingucker in der McDonalds Werbung, Begleiter des „Ranger“ in der ARD oder Mitspieler bei SOKO Hamburg und Leipzig. Sogar bei einer Hollywoodproduktion in Österreich hat Mumford schon mitgewirkt und bei den Filmfestspielen in Cannes den großen Jurypreis gewonnen, wobei der Hund von Quentin Tarantino den Hauptpreis ergatterte.

Charly Arzberger mit Hund Mumford in der Drehpause. Quelle: privat

Gesucht: Kommunikative Hunde mit entspannter Einstellung

Charly Arzberger weiß genau, worauf es bei den Hunden ankommt, die für Film und Fernsehen geeignet sind. „Im Vordergrund steht der Grundcharakter des Hundes. Er sollte offen für seine Umwelt sein, kontaktfreudig und kooperativ gegenüber Menschen und gerne mit ihnen kommunizieren. Wir brauchen stabile und freundliche Hunde. Übertrainierte Hunde, die die ganze Zeit ihren Besitzer anstarren, passen eher weniger.“

Infos zur Rassehundeausstellung An diesem Wochenende am 16./17. Oktober findet die 18. Internationale Rassehundeausstellung in der Rostocker Hansemesse statt. Es sind 2071 Hunde angemeldet bei 271 diversen Rassen. Der Tageseintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, Renter ab 65 und Kinder von 6 bis 12 zahlen 6 Euro. Es herrscht die 3-G-Regel betreffend der Corona-Vorsorgemaßnahmen. Wer seinen Hund mitbringt, zahlt für diesen 4 Euro und braucht für das Tier einen aktuellen Impfnachweis über eine bestehende Tollwutimpfung. Welpen haben keinen Zutritt.

Die Filmtiertrainerin setzt bei ihren Trainings auf die natürlichen Instinkte der Hunde. „Hunde lernen gerne, wenn sie einen Vorteil daraus ziehen, weil sie den Menschen mögen oder ein Leckerli ernten.“

Welche Voraussetzungen fürs Filmbusiness

Trotzdem gibt es auch bei den Tieren immer wieder überraschende Ausnahmen. „Wir hatten schon Hunde im Casting, von denen die Besitzer gar nicht dachten, dass sie geeignet sind. Aber der Hund war so aufgeschlossen, dass es gut gepasst hat.“

Grundsätzlich sollte der Vierbeiner aber folgende Voraussetzungen erfüllen, damit einem möglichen Start ins Filmbusiness nichts entgegensteht.

1. Der Hund sollte ohne Leine abrufbar und zur Arbeit bereit sein, also frei laufend hören.

2. Er braucht eine entspannte, unerschrockene und umweltsichere Haltung.

3. Er muss die Grundkommandos – wie Sitz, Platz, Bleib – beherrschen.

4. Motivierbarkeit über Futter bzw. Leckerchen.

5. Und mit fremden Menschen gerne Kontakt aufnehmen.

Von Anja von Semenow