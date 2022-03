Rostock

Jede Scherbe ist ein Stich ins Herz, der Anblick zersprungener Vasen, zerbrochener Kerzen und zerrupfter Blumensträuße schmerzt. „Es fühlt sich an, als hätten sie das meinem Freund Mehmet angetan, als würde er hier auf dem Boden liegen“, sagt Seyhmus Atay-Lichtermann traurig.

Das Bild, das sich ihm am späten Abend des 25. Februar in Rostock-Toitenwinkel bot, hat den Vorsitzenden des Migrantenrats tief erschüttert. Das Mehmet-Turgut-Mahnmal im Neudierkower Weg – verwüstet. Nur wenige Stunden zuvor hatten Atay-Lichtermann und viele andere hier Mehmet Turguts gedacht, der vor 18 Jahren an dieser Stelle durch ein Mordkommando der Neonazi-Terrorzelle NSU mit drei Schüssen getötet wurde.

Die Polizei geht nicht von einer rassistisch motivierten Tat aus. „Sie sagt, es war der Wind“, sagt Seyhmus Atay-Lichtermann. Für ihn aber ist klar: Es war Vandalismus, eine Attacke aus purem Hass. „Die wollen, dass Mehmet aus unseren Köpfen verschwindet, dass wir ihn vergessen. Das darf nicht passieren.“ Um das zu verhindern, facht Atay-Lichtermann eine Debatte an, die seit Jahren schwelt: Er will den Neudierkower Weg in Mehmet-Turgut-Weg umbenennen lassen.

Am 25. Februar 2004 ist Mehmet Turgut in einem Imbiss im Neudierkower Weg in Rostock-Toitenwinkel erschossen worden. Seit 2014 erinnert ein Mahnmal am Tatort an den Mord. Für Seyhmus Atay-Lichtermann nicht genug: Er fordert die Umbenennung der Straße in Mehmet-Turgut-Weg. Quelle: Staatsanwaltschaft Rostock

Während Städte wie Hamburg und München längst Plätze und Straßen NSU-Opfern gewidmet haben, scheiterte in Rostock bislang jeder Versuch dazu. Schon 2012 hatte der Ortsbeitrag Dierkow Ost/West einen entsprechenden Antrag abgelehnt. Nun will Seyhmus Atay-Lichtermann öffentlich Druck auf Politik und Stadt ausüben und hat auf dem Portal Change.org eine Onlinepetition an die Bürgerschaft und Rostocks OB Claus Ruhe Madsen gestartet.

Zerstörte Blumenkränze, zersprungene Vasen: Diese Aufnahme hat Seymus Atay-Lichtermann am 25. Februar 2022 am Mehmet-Turgut-Denkmal gemacht – wenige Stunden nach der Gedenkveranstaltung. Quelle: privat

Seit Jahren höre er Lippenbekenntnisse, doch Taten folgten nicht, sagt Atay-Lichtermann. „Der politische Wille fehlt.“ Dabei würden Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass die Umbenennung einer Straße das Bewusstsein für das betreffende Ereignis in der Bevölkerung verstärke und eine positive Erinnerungskultur schaffe.

Die erste Resonanz macht ihm Mut: Mehr als 720 Leute haben seine Petition binnen weniger Tage schon unterschrieben. Das Video, das der Migrantenratschefs am Abend nach der mutmaßlichen Vandalismus-Attacke auf Twitter teilte, wurde über 20 000-mal abgespielt.

Für Atay-Lichtermann auch ein Hoffnungsschimmer. Es zeige, dass viele Rostocker durchaus bereit sein, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Das sei bitter nötig.

Die Pogrome von Lichtenhagen, Alltags- und institutioneller Rassismus und aktuell Meldungen über sich ausgegrenzt fühlende Russen nach Putins Einmarsch in der Ukraine: Fremdenfeindlichkeit war und ist Thema in Rostock, sagt Atay-Lichtermann: „Wir haben ein Rassismusproblem.“ Eine weltoffene Stadt dürfe das nicht totschweigen. „Wegschauen tötet uns.“ Es gehe nicht um Schuldzuweisungen oder darum, Rostock schlecht zu machen, sondern um Aufarbeitung und ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben zu setzen. Und er will die Erinnerung wachhalten an den Menschen Mehmet Turgut.

Atay-Lichtermann, der selbst als 14-jähriges Kind türkischer Migranten nach Rostock kam, hat Turgut persönlich gut gekannt. „Er war ein freundlicher Mensch, hat immer gelacht, war sehr fleißig. Ich hab’ ihn immer nur bei der Arbeit gesehen.“ Bis heute steht er in Kontakt zu Turguts Familie. Auch die wolle, entgegen anderslautender Gerüchte, die Straßenumbenennung, sagt er.

