Rassismus in Rostock: Studentin traut sich bei Anti-Corona-Demos nicht mehr raus

Rostock

Ein schönes Paar. Wie sie da so sitzen. Beisammen im Café am Rostocker Rathausplatz. Sie mit Café au Lait vor sich. Er verzichtet. „Wir hatten grad’ im Seminar Kaffee und Kekse“, sagt Antonio. Ein Kommilitone hatte gebacken. „Und wo sind meine?“ – Celine lacht. Kleiner Spaß.

Celine (22) und Antonio (21), sie aus Köln, er aus dem Dörfchen Stroga bei Riesa in Sachsen, sind seit einem halben Jahr ein Paar. Offenes Lächeln, weltoffene Gesichter, sympathische Erscheinung. Zwei junge Menschen, die ihr Leben vor sich haben. Celine hat mal gemodelt. Bei 1,78 Meter Größe und ihrem hübschen Gesicht kein Wunder. Jetzt spielt sie Basketball. Und büffelt für ihr Lehramtsstudium Deutsch und Geschichte.

Zur Zeit steht für beide die Lateinprüfung an. Strammes auswendig lernen. Antonio studiert dieselben Fächer wie seine Freundin auf Lehramt. Er spielt gern Fußball. Beide interessieren sich für Literatur, Filme. Celine fotografiert gern, Antonio schreibt selbst ein wenig.

Idylle pur. Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Wäre, ja, wäre da nicht dieser kleine Riss im Film, der täglich wieder aufreißt, wehtut. Zur Zeit wegen der Demos gegen Corona öfter als sonst. Rassismus, Anfeindungen, Drohungen, Pöbeleien, dumme Sprüche, oft auch gut gemeinte Dämlichkeit.

Celines Mutter stammt aus Rostock, ihr Vater aus Lomé, der Hauptstadt des Togo. Kennengelernt haben sich die Eltern in Köln, wo Celine im Urkölner Stadtteil Nippes aufgewachsen ist. Rassismus kannte Celine nicht als Kind. „So was gibt es in Köln so gut wie gar nicht“, sagt sie. 2013 zog Celine mit ihrer Mutter nach Rövershagen. Die Mama hatte Heimweh.

Die Rostocker Lehramtsstudenten Antonio (21) und Celine (22) sind seit einem halben Jahr ein glückliches Paar. Was sie belastet, sind rassistische Anfeindungen gegenüber Celine – vor allem während der Corona-Demos in der Innenstadt. Quelle: Martin Börner

Für die damals 13-Jährige kein Problem. Was jedoch zum Problem wurde: die Blicke, die Sprüche. Plötzlich fiel das N-Wort auf dem Schulhof. Selbst ein Lehrer fragte Celine am Beginn des Schuljahres, ob sie Deutsch spreche. Bei einem Spaziergang mit der Mutter und dem kleinen Bruder mussten sich Mama und Tochter von einer älteren Dame anhören: „Sagen sie Ihrem Kindermädchen mal, dass es besser auf den Jungen aufpassen soll!“ Nicht schön sowas.

Doch seit einiger Zeit wird es so schlimm, dass sich Celine nicht mehr aus dem Haus traut. Über die Wiro hat sie eine Studentenbude am Neuen Markt gefunden. Andere Wohnungen? Keine Chance! „Sobald die Vermieter mich gesehen haben, kam die Absage.“

Als vor einiger Zeit die AfD-Demos in Rostock losgingen, begann der Hass. Auf einer der Demos drangen Rechtsradikale bis ins Treppenhaus vor, grölten rassistische Parolen, forderten „Ausländer raus!“ und randalierten. Celine ließ die Tür der Wohnung geschlossen. Und hatte Angst.

Celine wohnt mitten in der Rostocker Innenstadt mit Blick auf den Neuen Markt, wo regelmäßig AfD-Demos und Kundgebungen gegen die Corona-Politik stattfinden. Quelle: Martin Börner

Auch bei den Anti-Corona-Demos, die nun immer öfter stattfinden, könne sie auch nicht mehr aus dem Haus gehen. Aus den unsicheren Blicken, dem offenen Anstarren auf der Straße werden Anfeindungen. Da hört sie schon mal: „Geh dahin, wo du herkommst!“ Das nervt nicht nur. Das tut weh und macht Angst. Celine sagt: „Ja, während der Corona-Demos gehe ich nicht mehr durch die Innenstadt, da würde ich auch nicht mit der Bahn fahren. Das wäre mir zu gefährlich.“

„Bei uns in Sachsen ist das kein Problem!“

An diesen Tagen wohnt sie bei ihrem Freund, der ein WG-Zimmer im Hansaviertel hat. Dort ist ihr Rassismus noch nicht begegnet. Wenn Antonio mit seinen 1,88 Meter neben ihr steht, fühlt sie sich sicher. Antonio sagt: „Wenn wir zusammen rausgehen, passiert nichts. Aber im Supermarkt kommt es schon mal vor, dass ich begrüßt werde und Celine ignoriert wird.“ Das sei sowas von unnötig. Und für eine Hanse- und Universitätsstadt wie Rostock, 30 Jahre nach Lichtenhagen, einfach nur peinlich.

Antonio sagt: „Bei uns in Sachsen auf dem Dorf, da kenne ich das nicht. Meine Familie, meine Freunde, die Leute in Stroga – die sind weltoffen.“ Und die in Kölle – „na die sowieso“, lacht Celine. Ihr Studium wollen die beiden in Rostock absolvieren. Als Lehrer arbeiten wollen sie später aber mal eher in Sachsen. Oder vielleicht auch in Köln. Am liebsten aber gemeinsam.

Von Michael Meyer