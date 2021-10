Rostock

Es sind Anschuldigungen, bei denen die Professorin Elizabeth Prommer zunächst einmal schlucken musste. Erst Anfang Oktober hat die Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Universität Rostock gemeinsam mit der Malisa-Stiftung und ihren Partnerinstitutionen erneut eine Untersuchung zur audiovisuellen Diversität vorgestellt. Ziel der Forschung sei es aufzuzeigen, inwiefern die gesellschaftliche Vielfalt im Fernsehen und in deutschen Kinofilmen abgebildet ist.

Neben der Repräsentation der Geschlechter wurden in der aktuellen Erhebung auch die Sichtbarkeit und Darstellung der Vielfaltsdimensionen sexuelle Orientierung, Behinderung und Migrationshintergrund untersucht. Doch gerade Letzteres wurde den Wissenschaftlern nun zum Verhängnis. Denn: Wenige Wochen nach offizieller Vorstellung der Ergebnisse erhebt nun die Bild-Zeitung schwere Vorwürfe gegen sie.

Mit Rassismus gegen Rassismus?

„Um zu beweisen, dass Migranten in Fernsehsendungen, Talkshows und Kinofilmen weniger häufig vertreten sind, verwendeten die Forscher selbst rassistische Kategorien“, heißt es in einem Artikel. Und damit nicht genug. Es werden ebenfalls Parallelen zur nationalsozialistischen „Rassenforschung“ gezogen. Prommer ist fassungslos: „Die Anschuldigungen sind absurd“, sagt die Medienwissenschaftlerin gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Und sie kommen von denen, die selbst regelmäßig Rassismus betreiben.“

Grund für die Vorwürfe ist das sogenannte Codebuch, welches die Forscher bei ihrer Untersuchung verwendet haben. Ein Arbeitsinstrument, welches dazu diente, dass die zu analysierenden Filme und Fernsehsendungen von allen Beteiligten nach einheitlichen Kriterien ausgewertet werden konnten. Enthalten waren darin unter anderem Beispielbilder von Personen, die in die Kategorien „Schwarz“, „Latinx“, „Südasien“ und „Weiß“ unterteilt wurden.

Laut Prommer ein gängiges wissenschaftliches Verfahren – auch international. „Wir haben hier Diskriminierung anhand von äußeren Erkennungsmerkmalen untersucht. Dafür war es notwendig, dass wir genau definieren, wie die einzelnen Minderheiten zu erkennen sind.“ Im Vorfeld habe man mit verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten in Kontakt gestanden und gemeinsam mit ihnen die einzelnen Kategorien ausgearbeitet.

Das hat die Studie ergeben

Die Daten für den Bereich Fernsehen wurden am 5. Oktober 2021 in Berlin vorgestellt. Sie zeigen, dass es in einigen Bereichen deutliche Fortschritte gibt, in anderen aber noch großer Handlungsbedarf besteht, um zu einer ausgewogenen Repräsentation der Bevölkerung zu kommen. So sei die Geschlechterverteilung weiterhin unausgewogen. Auf eine Frau kommen im deutschen Fernsehen nach wie vor rund zwei Männer. Insgesamt liegt die Geschlechterverteilung über alle TV-Vollprogramme und Genres hinweg bei 66 zu 34 Prozent. Doch es gibt auch positive Entwicklungen, wie die Professorin betont. So unter anderem in den fiktionalen Produktionen, die 2020 hergestellt wurden. Darin sei das Geschlechterverhältnis nahezu ausgewogen.

Von den Anschuldigungen möchte sich die Rostocker Professorin bei ihren zukünftigen Untersuchungen nicht beirren lassen: „Ich verhandle meine Forschungsmethoden nicht mit der Bild-Zeitung, sondern ausschließlich im wissenschaftlichen Diskurs.“

Von Susanne Gidzinski