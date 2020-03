Güstrow

Ein 30-Jähriger hat am Montagvormittag eine Mitarbeiterin in einer Güstrower Arztpraxis angegriffen und dort Bargeld sowie Medikamente gestohlen. Der Mann soll nach Angaben der Polizei der Angestellten von hinten den Mund zugehalten und ihr ein Messer an den Hals gehalten haben. Die Frau sei demnach an den Empfangstresen geschoben worden, wo sie im 680 Euro übergab.

Der syrische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Hamburg soll zudem eine unbekannte Anzahl an Medikamenten entwendet haben. Er ist geflüchtet und konnte trotz Fahndung noch nicht gefasst werden.

Von OZ