Raubkunst in MV: Es ist an der Zeit, sich damit zu beschäftigen

Rostock

Zwei Mecklenburger Herzöge gehörten zu den Big Playern der deutschen Kolonialpolitik. Einer von ihnen, Adolf Friedrich, brachte 1908 mehr als 1000 Schädel aus Afrika nach Deutschland, geplündert aus Gräbern. Das war nicht nur ein pietätloser Akt gegenüber den Angehörigen, sondern Ausdruck von offenem Rassismus und großdeutscher Überheblichkeit gegenüber den Urvölkern in den Kolonien. Dass die Museen jetzt beginnen, ihre Bestände aus der Kolonialzeit zu hinterfragen, ist überfällig. Vielfach handelt es sich um Alltagsgegenstände – scheinbar unbelastet. Der gesellschaftliche und politische Background ist es nicht.

Gerade den kleinen Heimatmuseen im Land fehlen die personellen und finanziellen Ressourcen, die Bestände zu sichten und zu bewerten. Unter welchen Umständen sind die Objekte zu uns gekommen? Wie wurden sie erworben? Es ist gut, dass diese Inventur mit zusätzlichem Sachverstand von außen beginnt. Die Frage, woher die Stücke stammen, wird sich vermutlich nur in wenigen Fällen abschließend beantworten lassen. Aber schon allein die Tatsache, dass sie gestellt wird, schärft den Blick auf die Geschichte und auf das, was in den Depots unserer Museen schlummert.

Von Martina Rathke