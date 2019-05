Rostock

Mit dem Rauchen aufzuhören sei ganz einfach, spottete einst der amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Er habe es schon hunderte Male geschafft. Hinter dem launigen Spruch steckt mehr als nur ein Körnchen Wahrheit: Wirklich langfristig von der Zigarette loszukommen ist hart, oft unmöglich. Das wissen viele verhinderte Nichtraucher, gerade in MV, dem Bundesland mit den meisten Rauchern. Viel einfacher wäre es, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Und genau dies könnte der Staat befördern – mit einer drastischen Erhöhung der Tabaksteuer.

Jedoch: Um die Staatseinnahmen nicht einbrechen zu lassen, soll die Steuer für Zigaretten in kleinen Dosen erhöht werden. Die Folge: Dem Raucher fallen die langsam steigenden Kosten gar nicht auf – er gewöhnt sich daran und hängt weiter an der Kippe. Zudem sind – dank guter Lobbyarbeit der Branche – E-Zigaretten von der Erhöhung ausgenommen. Was insbesondere junge Leute nicht davon abhalten wird, mit dem Rauchen zu beginnen.

Hier verhält sich der Staat wie ein gewöhnlicher Dealer: Erst mache ich meine Kunden süchtig, dann zocke ich sie ab. Verantwortungsbewusstsein sieht anders aus.

Thomas Luczak