England/Rostock

Ist mit der Zigarette im Biergarten bald Schluss? Mehrere englische Städte planen zumindest, das Rauchen zunehmend aus der Außengastronomie zu verbannen. Manchester, Newcastle und weitere Kommunen haben Lizenzen für erweiterte Sitzflächen auf Bürgersteigen laut „Guardian“ nur unter der Auflage vergeben, dass diese rauchfrei gestaltet werden. Wäre das auch für Mecklenburg-Vorpommern eine Option?

„Wenn das hierzulande ernsthaft diskutiert werden sollte, hätte ich dafür überhaupt kein Verständnis. Auf solche Ideen kommen auch nur die Engländer“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Dehoga-Landesverbandes. Ein Rauchverbot in der Außengastronomie wäre seines Erachtens eine enorme Belastung für Restaurant- und Kneipenbetreiber. Dürften die Gäste auch draußen nicht mehr qualmen, wäre das für einige sicher ein Grund, zu Hause zu bleiben.

Leserumfrage: Sollte Rauchen auch in der Außengastronomie in MV verboten werden?

„Das Verbot in Innenräumen ist akzeptiert. Wie soll man Menschen aber erklären, dass sie draußen an der frischen Luft nicht rauchen dürfen?“, fragt Schwarz weiter. Er hofft, dass mögliche Diskussionen über ein Rauchverbot in Deutschland oder auch MV direkt im Keim erstickt werden.

Kopfschütteln auch im Wirtshaus „Trotzenburg“

In der Rostocker Braugaststätte „Trotzenburg“ sorgen die Pläne der Engländer auch für Kopfschütteln: „Das wäre fatal. Dann hätten wir definitiv mehr Beschwerden“, ist sich eine Mitarbeiterin am Telefon sicher. Mehr als 60 Tische für jeweils sechs Personen stehen im Außenbereich des Restaurants zur Verfügung – und diese würden gern zum Rauchen genutzt. Das Verbot innerhalb der Gaststätten finden die Mitarbeiter aber gut: „Seitdem können auch Familien mit Kindern in Ruhe essen.“

Aufschrei nach Rauchverbot in Innenräumen

Seit 2007 herrscht bundesweit ein mehr oder weniger striktes Rauchverbot in Gaststätten und Kneipen. Der Tabakbann sorgte damals für einen Aufschrei in der Branche. Daran kann Torsten Jakob, Eigentümer der Gaststätte zum „Klabautermann“ in Zingst, sich noch gut erinnern: „Mein Vater hatte damals regelrecht Panik. Mittlerweile ist es aber gut so, wie es ist“, findet er. Auch einem Rauchverbot im Außenbereich steht er offen gegenüber.

„Bei uns wird generell eher weniger geraucht. Das kommt daher, dass unsere Gäste überwiegend zum Essen herkommen“, berichtet Jakob. Etwa 100 Plätze gibt es im Außenbereich des Fischrestaurants. Dürfte auch dort nicht mehr gequalmt werden, würden einige Besucher möglicherweise sogar noch lieber kommen. „Steht der Wind ungünstig, passiert es schon mal, dass Menschen sich umsetzen möchten, wenn am Nebentisch geraucht wird.“

„Klar, ist es auch draußen für Nichtraucher teils unangenehm“

Beschwerden wegen Qualm am Nebentisch hat es im Greifswalder Restaurant „Poro“ noch nicht gegeben. Ein Rauchverbot im Außenbereich ist dort nur schwer vorstellbar: „Da ich selber rauche, gäbe es von mir dafür ein klares Nein“, sagt ein Mitarbeiter.

Aktuell hat das Restaurant, das auch Cocktailbar ist, 40 Tische draußen stehen. Im Sommer seien es noch mehr. Auch dort werde gern gequalmt. „Klar, ist es sicher auch draußen für Nichtraucher manchmal unangenehm. Da der Rauch prinzipiell aber nach oben wegziehen kann, finde ich das noch in Ordnung“, erklärt der Mitarbeiter weiter.

Rostocker bewerten mögliches Verbot unterschiedlich

Und was sagen Gäste zu einem möglichen Rauchverbot in der Außengastronomie? Die Rostocker Schüler Adrian Kamm und Theo Semmler sind dafür. „Die Aschenbecher nerven“, fügt ihr Freund Hugo Stropahl zustimmend hinzu. Damit sind sie nicht die einzigen: Auch Rentner Pete Rechenbach ist von Rauchern genervt – „egal wo“.

Die Raucher Ingo Meyer und Patrick Ronef sind hingegen wenig begeistert von einem möglichen Verbot. Und auch Nichtraucher sehen dieses kritisch: Studentin Anna Glaszé stört sich nicht am Qualm, solange sie nicht komplett davon umgeben ist. Sie wünscht sich vor allem Achtung und Kommunikation zwischen den Menschen, die sich zusammen im Gastronomiebereich aufhalten.

Rentnerin Jutta Rechenbach findet als ehemalige Raucherin: „Wer raucht, braucht eine Möglichkeit, dies auch zu tun.“ Sie ist dagegen, dass man Leute aufgrund dessen ausgrenzt. Raucher Fynn Hackstein zeigt Verständnis dafür, dass der Qualm als störend empfunden werden kann. Er wünscht sich deshalb separate Bereiche für Raucher als Ausgleich.

Englische Grafschaft geht noch weiter: Rauchfrei bis 2025?

Während sich viele Gastronomen in MV vor einem Rauchverbot in der Außengastronomie scheuen, geht die Grafschaft Oxfordshire in England sogar noch weiter. Sie kündigte kürzlich an, schon bis 2025 komplett rauchfrei werden zu wollen. Und nicht nur dort sind die Pläne ambitioniert: Auch Neuseeland will nach Angaben des „Guardians“ bis 2025 rauchfrei sein. Die neuseeländische Regierung hat sich dafür sogar ein Verkaufsverbot für alle ausgedacht, die nach 2004 geboren sind. Junge Menschen sollen so gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.

Von Pauline Rabe/Lana Grewe/Gina Boldt