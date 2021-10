Rostock

Dass nicht mehr im Restaurant geraucht werden darf – okay! Auch mit den Zigaretten-Verboten in Bussen, Bahnen, öffentlichen Gebäuden, in Flugzeugen und Co. sollte kein Raucher ein wirkliches Problem haben. Denn dort – in geschlossenen Räumen – sind die Verbote schließlich nachvollziehbar: Nicht-Raucher können dem Qualm dort nicht aus dem Weg gehen.

Leserumfrage: Sollte Rauchen auch in der Außengastronomie in MV verboten werden?

Ein bisschen guter Wille reicht

Aber nun auch noch über Rauchverbote im Freien nachzudenken, ist dann doch deutlich zu viel des Gut(gemeint)en. Vor einigen Jahren diskutierte MV bereits Rauchverbote an den Stränden, auf Sportplätzen, bei Open-Air-Konzerten. Nun soll auch in Biergärten und in der Außengastronomie nicht mehr gequarzt werden. Obwohl Raucher und Nicht-Raucher sich dort aus dem Weg gehen können – mit ein bisschen gutem Willen auf beiden Seiten jedenfalls.

Vernunft statt Verbote!

Anstatt mit Rücksichtnahme zu kommen, ist es Mode geworden, nach Verboten zu schreien. Nach „Beschränkungen“. Keine Kurzstrecken-Flüge mehr, nur noch ein Mal pro Woche Fleisch auf dem Teller, rauchen nur noch allein und weit draußen auf dem offenen Meer. Verbot statt Vernunft. Armes Deutschland.

Von Andreas Meyer