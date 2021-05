Raus aus dem Lockdown: So will Warnemünde wieder für Urlauber öffnen

Rostock

Schluss mit geschlossenen Restaurants und Läden fordert der Handels- und Gewerbeverein Warnemünde. Damit im Ostseebad endlich wieder nach Herzenslust geshoppt und geschlemmt werden kann, habe der Vereinsvorstand in den vergangenen Wochen Verhandlungen mit der Stadt, den zuständigen Senatoren, mit dem Gesundheitsamt, mit Vermietern und dem Land aufgenommen.

Entstanden ist dabei ein Konzept, das dazu beitragen soll, den Standort Warnemünde nach dem harten Lockdown langsam zu beleben und vor allem die Wirtschaft im Ort wieder anzukurbeln. „Die Gewerbetreibenden verlieren jeden Tag Mut und Geld. So kann es nicht mehr weitergehen“, betont der Vorsitzende Dietmar Vogel.

Drei zusätzliche Testzentren geplant

Doch wie könnte der Weg aus dem Lockdown aussehen? Ganz einfach: Mithilfe zusätzlicher Testmöglichkeiten. Die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins gehen davon aus, dass die Menschen im Ort – ob Besucher oder Einheimische – zukünftig vorerst nur mit negativem Corona-Test ungehindert einkaufen, schlemmen und flanieren können. „Die aktuellen Testmöglichkeiten für Warnemünde sind begrüßenswert, reichen aber keinesfalls aus, um dem Handel, der Gastronomie und Hotellerie hinsichtlich der möglichen Anzahl von getesteten Bürgern überhaupt annähernd Überlebenschancen zu ermöglichen“, betont Vogel.

Könnte es in der Warnemünder Mühlenstraße bald wieder so aussehen? Quelle: Moritz Naumann

Und so habe man sich drei weitere Standorte herausgesucht, an denen man ebenfalls Testzentren errichten möchte. Zum einen am Ortseingang auf einem Parkplatz direkt an der Stadtautobahn, dann an der B 105 und schließlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Allesamt sollen sie kostenlos zugänglich sein. Die ersten beiden werden als Drive-in-Zentren ausgelegt. Auf diese Weise wolle man den Händlern, Gastronomen, Gewerbetreibenden und letztlich allen Bürgern Unterstützung anbieten.

Corona-Test als „Tagesticket“

„Geplant ist, dass wir täglich, inklusive Samstag und Sonntag den Autofahrern die Möglichkeit einräumen, die kostenlose Testung komplikationslos, ohne Termin und in größeren Mengen auf dem Gelände abzuwickeln“, erklärt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Warnemünde. Zudem werde mit Zelten gearbeitet, durch die die Fahrzeuge fahren können. Die Bürger müssten demnach zu der eigentlichen Testung noch nicht einmal aus dem Fahrzeug aussteigen.

Ihr Ergebnis sollen die Getesteten binnen 15 Minuten direkt aufs Handy bekommen, so dass sie – sofern dieser negativ ausfällt – direkt mit ihren Besorgungen und anderen Aktivitäten starten können. „Das funktioniert dann praktisch wie eine Art Tagesticket“, veranschaulicht Vogel.

Initiatoren stehen in den Startlöchern

Losgehen kann es, sobald auch die Hansestadt dem Vorhaben grünes Licht erteilt. Ansonsten seien bereits alle anderen Formalitäten geklärt – die Initiatoren stehen in den Startlöchern. Lediglich Unterstützung beim Personal wäre noch wünschenswert. Interessierte können sich dazu unter dv@scmv.info melden. „Innerhalb von zwei Tagen können wir Gewehr bei Fuß stehen. Jetzt kommt es also nur noch darauf an, was die Stadt sagt.“

Aus dem Rathaus heißt es zu dem Konzept: „Die Stadtverwaltung ist sehr dankbar für Hinweise und Vorschläge zu möglichen Lockerungen. Diese werden geprüft und dann gegebenenfalls mit in die Abstimmungen auf kommunaler Ebene und in die Verhandlungen mit der Landesregierung genommen.“ Weil die Corona-Landesverordnung derzeit allerdings keine Ladenöffnungen zulasse, seien aktuell keine regionalen Pilotprojekte vorgesehen. Außerdem habe die Stadtverwaltung den Eindruck gewonnen, dass die Ladenöffnungen im März gerade in Warnemünde eher auf ein geteiltes Echo stießen, denn ohne Tourismus und Gastronomie fehlten wesentliche Teile der Kundschaft.

„Unabhängig davon wird der Oberbürgermeister auch in Zukunft auf klare Öffnungsperspektiven dringen. Die derzeitige Praxis in Schleswig-Holstein kann dabei ein wichtiger Ansatz für Mecklenburg-Vorpommern sein“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze auf Anfrage mit.

Von Susanne Gidzinski