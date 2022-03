Rostock

Während der Anteil am Energieentlastungspaket gerade mit Blick auf Rentnerinnen und Rentner eher dürftig ausfiel, bietet das saftige Rentenplus, das das Bundesarbeitsministerium in dieser Woche verkündete, für viele Betroffene Grund zur Freude. So sollen die Renten zum 1. Juli um 6,12 Prozent steigen. Frei von kritischen Zwischenrufen blieb die Verkündigung dennoch nicht.

Holli Uwematz meint: „Das ist doch nur eine Anpassung an die Inflation.“ Helmut Essing fragt sich: „Was hilft es den Rentnern, die die Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, wenn die Erhöhung bei der Grundsicherung wieder abgezogen wird. Diese Menschen haben dadurch keinen Cent mehr in der Tasche, im Gegenteil, es wird immer weniger.“ Monika Voß findet: „Ein Schlag ins Gesicht für jeden Rentner. Wer soll denn davon leben bei den immensen Lebenshaltungskosten. Da kann sich die Politik sicherlich nicht mit rühmen, denn unterm Strich bleibt dem Rentner davon nichts, da die Krankenkassenbeiträge sich erhöhen und das Wohngeld gekürzt wird.“

„Das System trägt sich ja schon seit über 40 Jahren nicht mehr selbst“

Manfred Appel versteht nach eigener Aussage nicht, warum es zwischen Ost und West immer noch unterschiedliche Erhöhungen gibt. Jedes Mal bekommt der Osten mehr Prozent. Das müsste doch schon lange ausgeglichen sein.“ Und Sebastian Kunath wiederum verstehe nicht, warum der Osten immer noch benachteiligt werde, obwohl die Arbeitsleistung höher sei als in Westdeutschland, so sagt er es. „Die Einzigen, die alles angeglichen bekommen haben, sind Politiker mit ihren Diäten. Was bringen denn diese paar Prozent? Eine Steuererhöhung, mehr nicht. Milchmädchenrechnung.“ Jan Voß staunt: „Das Rentensystem muss ja mittlerweile schon mit 100 Milliarden bezuschusst werden. Das System trägt sich ja schon seit über 40 Jahren nicht mehr selbst.“ Serkan Kocaaslan rechnet vor: „Also einer, der 1000 Euro bekommt, bekommt 60 Euro Erhöhung. Und einer mit 3000 Euro bekommt 180 Euro Erhöhung. Wer von beiden bräuchte welche Erhöhung? Wäre es nicht sinnvoller und fairer gewesen zu sagen, wir erhöhen um 100 Euro für alle?“

„Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert“

Zu mancher Kritik äußert sich Marco Schieke. „Mal einige Fragen an alle, die sich hier beschweren: Welche Rentenerhöhung wäre denn angenehm? Und für welche Bezugsdauer? Und wer von den eigenen Kindern soll die Party bezahlen? Und wer hatte zuletzt so einen Tarifabschluss? Und wer weiß, dass er seine Rentenbeiträge auch steuermindernd geltend machen kann?“

Ela Tomaszewski ergänzt in dieser Hinsicht: „Seit Jahren wird gesagt, bitte sorgt auch privat vor. Bei den ganz alten Rentnern ging das natürlich nicht, aber bei so manch anderem. Was soll ich denn sagen, wenn ich in 30 bis 35 Jahren ins Rentenalter komme? Wenn ich Glück habe, gibt es bis dahin noch so was. Wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe. Manch anderer noch Arbeitende würde sich über so eine hohe Lohnerhöhung freuen.“

Petra Wübbe schimpft ebenfalls in Richtung der Kritiker: „Es ist wirklich zum Haareraufen. Es gibt eine Rentenerhöhung und jeder meckert und jammert. Die wenigsten Arbeitnehmer bekommen eine Lohnerhöhung. Für die Menschen sind die Kosten auch gestiegen. Es gibt was und es ist nicht genug. Wie heißt es doch so schön. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“

