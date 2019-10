Reaktionen auf Caffiers Frauen-Witz: „Kriegt euch mal wieder ein!“

Schatzsucher haben jetzt am Barther Bodden Überreste eines alten Gräberfelds der Germanen entdeckt. Immer wieder werden Geheimnisse der Landesgeschichte gelüftet. Von geheimen Knochen in Stralsund bis zu historischen Waffen im Tollensetal – das sind die spektakulärsten archäologischen Funde in MV.