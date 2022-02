Rostock/Schwerin

Menschen, Unternehmen und Politiker in MV reagieren entsetzt auf den Angriff Russlands auf die Ukraine – und sie haben Angst: Angst, dass der Konflikt in Europa noch weiter eskalieren könnte. Die CDU fordert bereits schärfere Maßnahmen gegen Putin: „Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland geht es um die Vergrößerung seines Territoriums. Mit Worten allein wird sich Putin nicht stoppen lassen“, so der Oppositionschef im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow (CDU).

Die Landesregierung in Schwerin will sich in den kommenden Stunden zur Lage äußern – auch zu den drohenden Folgen der neuerlichen Eskalation für MV.

Landtagsfraktionen verurteilen Angriff

Ein breites Bündnis im Land verurteilt den Angriff Putins scharf. „Ein Krieg in Europa bedeutet großes Leid für die Menschen. Wir sind in Gedanken bei allen, die unmittelbar betroffen sind. Wir fordern die sofortige Beendigung aller Kampfhandlungen und den Rückzug der russischen Truppen“, so Jeannine Rösler, Fraktionschefin der Linken im Schweriner Landtag.

SPD-Fraktionschef Julian Barlen appelliert an alle Seiten, den Konflikt friedlich zu lösen: „Gerade im Interesse der Menschen in der betroffenen Region muss es nach wie vor mit höchster Priorität um eine diplomatische und friedliche Lösung dieses Konfliktes ohne Blutvergießen gehen.“ CDU-Chef Liskow: „Mir tun die Menschen in der Ukraine unendlich leid.“

MV wird Folgen spüren

Auch für Mecklenburg-Vorpommern werde der Kriege Folgen haben: „Für die gesamte Weltwirtschaft wird dieser Krieg herbe Folgen haben, der Handel auf der Welt ist dafür viel zu stark verflochten“, so Franz-Robert Liskow.

Der Rostocker Grünen-Politiker Johann-Georg Jaeger schreibt bei Facebook: „Es wird jetzt massive Sanktionen geben, die auch sehr deutlich auf uns alle durchlagen werden.“

Die SPD im Landtag sagt ebenfalls: „Der Einmarsch ist definitiv eine neue Lage, die eine neue Bewertung verlangt. Der Stopp für Nord Stream und weitere Sanktionen, wie auch der Stopp des nächsten Russlandtages und das Ruhen der Klimastiftung sind in diesem Lichte richtige Signale und werden von uns voll mitgetragen. Das Thema werden wir am kommenden Dienstag auch im Landtag in einer Sondersitzung beraten“, so Fraktionschef Julian Barlen.

Andere SPD-Politiker werden noch deutlich: „Wer jetzt noch die russische Aggression verteidigt, hat sie nicht mehr alle“, so der Rostocker Fraktionschef der Sozialdemokraten, Thoralf Sens, bei Facebook.

Von Andreas Meyer