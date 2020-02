Real-Verkauf steht bevor: Wie viele Märkte in MV bleiben?

Düsseldorf

Die Zerschlagung der Supermarktkette Real rückt näher: Die Muttergesellschaft Metro hat sich nach eigenen Angaben mit dem Konsortium um den Immobilieninvestor X-Bricks grundsätzlich über den Verkauf geeinigt. 300 Millionen Euro sollen durch das Geschäft netto an Metro fließen. Es wird davon ausgegangen, dass spätestens zur Metro-Hauptversammlung am 14. Februar Vollzug gemeldet wird.

Damit dürfte auch die Sorge bei den rund 1000 Beschäftigten in den acht Real-Standorten in MV wachsen. Deren Zukunft ist noch völlig offen: Metro wollte sich am Mittwoch auf OZ-Anfrage nicht zu möglichen Schließungen äußern. Auch die Gewerkschaft Verdi konnte dazu nichts sagen.

Großteil der Märkte könnte von Konkurrenten übernommen werden

In Medienberichten heißt es allerdings, dass nach jetzigem Stand nur etwa 30 der bundesweit 277 Filialen geschlossen werden. Zuvor war von 40 die Rede gewesen. Der Großteil der übrigen Standorte könnte von den Konkurrenten Edeka (87 Märkte) und Kaufland (100 Märkte) übernommen werden. 50 Real-Märkte werden für mindestens zwei Jahre unter dem alten Namen weitergeführt.

Der Real-Betriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus hatte vor Kurzem davor gewarnt, dass durch den Verkauf bis zu 10 000 Stellen bei Real wegfallen könnten. Metro-Chef Olaf Koch hatte die Zahl jedoch als zu hoch zurückgewiesen. In MV ist Real in Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Bergen auf Rügen, Parchim, Schwerin und Neubrandenburg vertreten.

