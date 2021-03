Bergen

Beim Real-Markt in Bergen ist der Parkplatz voll, Kunden schieben ihre vollgepackten Einkaufswagen zu ihren Autos. Doch im Hintergrund steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Noch immer ist unklar, ob und wie lange der Supermarkt erhalten bleibt.

Gerüchte, wonach der Auszug des Blumenladens mit einer Entscheidung der Investoren zusammenhängen könnte, haben sich nicht bestätigt. Der Inhaber von „Inselflor“ ist nun Rentner und löste seinen Betrieb auf. Der Friseur hingegen hat wieder geöffnet und in der Mittagszeit bilden Angestellte der umliegenden Gewerbebetriebe und Kunden eine lange Schlange an der Essensausgabe des Schnellrestaurants.

„Wir haben gehört, dass wir zu Kaufland wechseln“, sagt eine Angestellte. Genaues wissen aber weder sie noch ihre Kolleginnen. „Die Mitarbeiter bei Real sind frustriert und verunsichert“, meint Matthias Baumgart von der Gewerkschaft Verdi. „Seit Monaten gibt es nur Spekulationen und Gerüchte um ihre Zukunft. Viele suchen sich sicherheitshalber neue Jobs. Noch nie haben wir eine so hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern erlebt wie derzeit bei Real.“

Kaufland bekennt sich zu Tarifbindung

Andreas Lenz (43) ist langjähriger Stammkunde bei Real. „Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt, wie es ist. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier“, findet der Versicherungsfachmann aus Putbus. Sie hätten gehört, dass Kaufland nicht so gut zahle, meint ein älteres Ehepaar. „Wir kaufen seit Jahren einmal in der Woche bei Real ein, kennen viele der Angestellten und haben großes Vertrauen. Nur hier zahlen wir mit Karte.“

Dass Kaufland weniger gut zahle, möchte der Verdi-Funktionär nicht stehen lassen. „Kaufland ist der einzige Lebensmittelkonzern, der sich bundesweit zur Tarifbindung bekennt“, weiß Matthias Baumgart. Das ist für den Gewerkschafter ein wichtiges Kriterium. Denn eine Veränderungssperre nach dem Betriebsübergang gelte nur für ein Jahr. „Wir haben schon erlebt, dass es danach böse Überraschungen gab.“

Kunden überwiegend für bewährtes Sortiment

Der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland ist wie der Discounter Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe. Zusammen sind sie mit einem Jahresumsatz von mehr als hundert Milliarden Euro größter Lebensmittelhändler Europas. „Ich bin eigentlich Kaufland-Fan und freue mich, wenn das Kaufland wird“, sagt Dagmar Otto (68) aus Bergen. Sie lebte bis zu ihrer Rückkehr auf die Insel mehrere Jahre im nordrhein-westfälischen Siegen und lernte dort das Angebot zu schätzen. Sie informierte sich sogar extra im Internet, ob der Bergener Real zu Kaufland werden könnte.

Seit der Übernahme des Real-Mutterkonzerns Metro durch den russischen Finanzinvestor SCP erwarten Kunden und Beschäftigte gespannt die weitere Entwicklung. Nach dem Verkauf sollte die Supermarktkette mit 277 Märkten und rund 34 000 Beschäftigen zerschlagen werden. Angekündigt wurde allerdings, dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 bleiben sollte, darunter keiner der Märkte in MV.

Russischer Investor kaufte Lebensmittelkonzern

50 Märkte sollten zumindest zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben, darunter auch der Markt in Neubrandenburg. Der größte Teil der ursprünglich 279 Real-Filialen solle jedoch an andere Händler wie Kaufland oder Edeka verkauft werden. Auch Globus soll noch im Rennen sein. Ein sehr wahrscheinlicher Kandidat ist der Real in Sievershagen bei Rostock. 150 Märkte sollen dabei noch 2021 übernommen werden, bis Mitte 2022 soll der Verkauf von Real komplett abgewickelt sein.

„Zum Schicksal der einzelnen Standorte lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen noch nichts sagen“, meint Real-Sprecher Markus Jablonski. Am 22. März werde eine weitere Entscheidung des Kartellamts zur Übernahme weiterer Real-Märkte durch den genossenschaftlich organisierte kooperativen Unternehmensverbund Edeka erwartet.

