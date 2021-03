Rostock

Mehr als vier Dutzend einschlägig bekannte Rechtsextremisten aus MV horten zu Hause völlig legal scharfe Waffen und Munition. Wie aus einer Kleinen Anfrage von Peter Ritter (Linke) im Schweriner Landtag hervorgeht, stellten die Behörden im Nordosten mit Stand 17. Februar 2021 für 53 Rechtsextremisten und 11 Reichsbürger mindestens eine Waffenbesitzkarte aus.

Damit ist die Zahl bewaffneter, mutmaßlicher Verfassungsfeinde seit 2018 um rund 50 Prozent gestiegen. Damals waren landesweit 26 Rechtsextremisten und 14 Reichsbürger mit amtlicher Genehmigung bewaffnet. Im gleichen Zeitraum widerriefen die zuständigen Landkreise bei acht Rechten sowie 19 Reichsbürgern die jeweilige Erlaubnis. Weitere Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Antwort des Innenministeriums auf die Kleine Anfrage.

Unbewaffnete Linke

Für diese Gruppe sind aktuell 84 Waffenbesitzkarten für Jäger, 27 für Sportschützen sowie 2 für Sammler ausgestellt. Weil die Zahl der eingetragenen Waffen je Karte begrenzt ist, haben manche Personen mehrere Besitzkarten. Unter behördlich bekannten Linksextremisten in MV gibt es derzeit keine registrierten Besitzer scharfer Schusswaffen. Die Angaben zu den Personen beruhen auf Angaben der Landesbehörde für Verfassungsschutz, die den Waffenregistern der Landkreise und kreisfreien Städten abgeglichen wurden.

Vier Rechtsextremisten sind sogar berechtig, eine scharfe Waffe öffentlich mit sich zu führen (Großer Waffenschein), 34 Rechts- und 3 Linksextremisten besitzen den Kleinen Waffenschein, der Voraussetzung für das Tragen von Schreckschuss- und Reizgaswaffen ist. Insgesamt besitzen politische Extremisten in MV 522 Schusswaffen. Eine Aufschlüsselung nach Waffenarten ist laut Innenministerium zwar möglich, wäre für die Beantwortung aber zu aufwändig.

Gefährdete Polizisten

„Die Zahlen weisen auf ein massives Versagen der Sicherheitsbehörden hin“, sagt Peter Ritter. Das selbst gesteckte Ziel, die Neonaziszene mithilfe des Verfassungsschutzes zu entwaffnen, sei krachend gescheitert. Die Behörde habe zwar immer neue Kompetenzen erhalten, leide aber trotzdem unter „Ladehemmung“, so Ritter. Das sei ein „fatales Signal“, insbesondere nach den rechten Mordanschlägen von Halle, Hanau und auf den Politiker Walter Lübcke.

„Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten“, fordert Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Wenn verfassungsfeindliche Tendenzen und Waffenbesitz aufeinander treffen, entstehe „eine sehr gefährliche Mischung“, so Schumacher. Polizisten könnten deshalb sogar bei einer eigentlich harmlosen Verkehrskontrolle in gefährliche Situationen geraten – falls etwa ein Extremist die Lage falsch einschätzt, sich bedroht fühlt und zur Pistole im Handschuhfach greift.

Landkreise sind zuständig

Reichsbürgern und Neonazis ihre Waffen abzunehmen, ist schwieriger als gedacht, räumt Schumacher ein. Eine Einschätzung durch den Verfassungsschutz, das eine Person einer bestimmten Szene angehört, dürfte allein kaum ausreichen.

Betroffene könnten gegen einen Beschluss auf dieser Grundlage klagen. Sie hätten wahrscheinlich sogar gute Erfolgsaussichten, weil der Geheimdienst kaum seine Quellen offenlegen dürfte. Reichsbürger, Neonazis und Linksextremisten könnten den Antrag für den Waffenschein außerdem missbrauchen, so Schumacher, um festzustellen, ob sie der Verfassungsschutz bereits auf dem Zettel hat.

„Es ist nicht so einfach“, sagt eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums zur Entwaffnung von Extremisten. Die Landkreise könne die Erlaubnis nur dann widerrufen, wenn es Anzeichen dafür gebe, dass eine Person im Sinne des Waffenrechts „unzuverlässig“ ist. Bei Reichsbürgern scheint das jedenfalls der Fall zu sein – wie die Fälle der 19 Personen aus dieser Szene zeigen, die in den vergangenen drei Jahren in MV ihre Waffen abgeben mussten.

Von Gerald Kleine Wördemann