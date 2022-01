Rechte bei Corona-Protesten in MV? „Wir wissen, wie sich die Juden gefühlt haben“

Rostock

Immer mehr Demos, immer mehr Teilnehmer – und der Ton wird immer rauer: Am Montag sind landesweit erneut mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik, gegen die geplante Impfpflicht und Einschränkungen auf die Straße gegangen, unter anderem in Rostock, Stralsund, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Bergen auf Rügen. Mehr und mehr versuchen nun rechte Gruppen die Stimmung bei den Protesten anzuheizen – vor allem in sozialen Netzwerken. Nach OZ-Recherchen sind dort zunehmend Gruppen und Personen aktiv, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Identitäre wettern gegen den Staat

Vor allem die sogenannte Identitäre Bewegung versucht offenbar in MV die Proteste zu nutzen. Ein Beispiel: Die „Aktionsgruppe Nord-Ost“ streut in dem sozialen Netzwerk Telegram Aufrufe zum Widerstand in die lokalen Anti-Corona-Protest-Gruppen hinein, bezeichnet die Regierung „als Minderheit“, die sich gegen das Volk radikalisiert habe. Die Aktionsgruppe wird im Verfassungsschutzbericht des Landes für 2019 erwähnt, weil sie über Facebook flüchtlingsfeindliche Aktionen der Identitären Bewegung MV verbreitete.

Anders als bei Facebook, Youtube oder Twitter wird auf Telegram bei strafrechtlichen Inhalten nicht eingeschritten, werden fragwürdige Beiträge nicht moderiert. „Die absolute Unkontrolliertheit ist ein großes Problem“, sagt der Rostocker Politikwissenschaftler Jan Müller. „Den Leuten, die das organisieren, die Stimmungen anheizen und befeuern, geht es nicht um Corona. Denen geht es um die Delegitimierung der liberalen Demokratie.“

„Wissen jetzt, wie sich die Juden fühlten“

Auch die Wortwahl in den „offenen Briefen“, die seit Wochen an Politiker, Journalisten und Entscheider im Land verschickt werden, wird heftiger. In einem dieser Schreiben an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heißt es: „Jeder von uns kann sich seit der Ausgrenzung durch die 2G (plus)-Regel hineinversetzen, wie sich die Juden gefühlt haben müssen, als ihnen im Dritten Reich plötzlich Grundrechte verwehrt wurden. Sie durften keine Geschäfte mehr betreten, Arztbehandlungen wurden abgelehnt, Arbeitsverbote wurden erteilt.“

Autorin des Schreibens ist eine Rostocker Wirtschaftsjuristin, als Unterzeichner werden unter anderem die Demo-Anmelder in Wolgast, Rostock und Wismar aufgeführt. Weder die Rostockerin noch der Demo-Anmelder in der größten Stadt des Landes reagierten auf eine schriftliche Anfrage zu dem Juden-Vergleich.

Politiker wie der Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) reagieren hingegen entsetzt: „Juden wurden vergast, erschossen, industriell ermordet. Impfgegner dürfen nicht zu H&M“, schreibt er bei Twitter. Der Brief liegt auch der Polizei vor. „Er wurde bereits durch das Landeskriminalamt inhaltlich bewertet. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass in dem Brief weder eine Beleidigung noch Bedrohung festzustellen ist, sondern dieser dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung folgt“, so die Polizeisprecherin.

AfD-Frau übernimmt Kommando in Rostock

Bei der größten Corona-Demo des Landes hat zudem seit diesem Montag eine AfD-Frau das Sagen: Petra Albrecht-Kühl ersetzt Jens Kaufmann als Versammlungsleiterin. Die Hansestadt hatte sich geweigert, Kaufmann weiterhin als Verantwortlichen für die Demo zu akzeptieren. Er erfülle nicht mehr das Kriterium der „Zuverlässigkeit“. Vergangene Woche hatte er die Kundgebung vorzeitig verlassen. Seine Nachfolgerin ist seit Monaten in der Anti-Corona-Szene aktiv, war zudem vor gut fünf Jahren einer der führenden Köpfe bei den Protesten gegen die deutsche Flüchtlingspolitik in Greifswald. Kühls Mann bestätigte, dass seine Frau die neue Versammlungsleiterin in Rostock sei.

