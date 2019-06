Schwerin

Die wegen des Diebstahls von Munition verdächtigten Beamten eines Spezialkommandos der Landespolizei hatten offenbar auf einem privaten Schießplatz bei Güstrow reichlich Gelegenheit, Patronen einzustecken. Dort soll es ausufernde Schießtrainings gegeben haben.

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) erklärt jetzt: Die Zusammenarbeit mit dem Schießplatz der „Baltic Shooters“ in Güstrow, den Spezialkräfte auch anderer Länder gern nutzten, sei beendet worden. Eine Kommission mit externen Experten, darunter Heinz Fromm, früherer Chef des Bundesverfassungsschutzes, solle die Vorwürfe rund um die SEK-Beamten aufklären. Zwei Verdächtige in Ermittlungen in die rechtsextreme „Prepper“-Szene sollen Mitglieder der AfD sein.

Im Falle eine Staatskrise sollten Menschen getötet werden

Volles Haus im Landtag: Rund 70 Beamte der Landespolizei verfolgten die Debatte des Landtags. Quelle: Cornelius Kettler

Anlass für diese Nachricht dürften auch Berichte von Fernsehteams sein, die seit Monaten bundesweit rund um die Prepper-Szene recherchieren. So berichtete das Magazin ZDFzoom von „Staatsfeinden in Uniform“, einem Netzwerk von Polizisten, Bundeswehrsoldaten und Reservisten. Spuren führten demnach nach MV, wo die Bundesanwaltschaft im Jahre 2017 Grundstücke durchsuchen ließ, den Rostocker Anwalt Jan-Hendrik H. und den Polizisten Haik J. festnahm. Vorwurf: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Bei H. seien Unterlagen mit Informationen zu vor allem linken Politikern gefunden worden, hieß es von der Bundesanwaltschaft. Im Falle einer Staatskrise sollten diese Personen offenbar getötet werden. Zeuge in diesem Fall war auch Marco G., ein früherer Elite-Soldat und SEK-Beamter der Landespolizei, bei dem jetzt erneut Tausende Patronen sowie eine Maschinenpistole der Marke „Uzi“ gefunden wurden. Vergangene Woche schlug die Staatsanwaltschaft zu, ließ G. und drei weitere (Ex)-SEK-Leute festnehmen. Zwei sind noch in Haft, zwei gegen Auflagen freigelassen.

SPD : Polizisten verschwören sich gegen den Staat

„Ich entschuldige mich für diese Vorfälle“, sagt Caffier im Landtag vor vollen Zuschauerrängen: rund 70 hochdekorierte Beamte der Landespolizei. Beantragt hatte die Debatte Peter Ritter (Linke). Anlass seien mehrere Skandale in der Polizei in jüngster Vergangenheit, zuletzt die schweren Vorwürfe zum SEK mit Kontakten zum Rechtsextremismus. „MV hat ein Problem“, so Ritter. Er warnt vor „Kontrollverlust“, davor, dass sich „ein Staat im Staate bilden könnte“. Scharf kritisiert er die schleppende Informationspolitik und Beschwichtigung des Ministers in vergangenen Tagen. Er finde untragbar, dass Betroffene, die auf einer sogenannten Todesliste des Prepper-Netzwerks „Nordkreuz“ stehen sollen, erst nach fast zwei Jahren davon erfahren. Das Innenministerium wisse seit langem davon. Das Bundeskriminalamt hat für Ende Juni 29 Personen, überwiegend Politiker von Linke, SPD und Grüne, vorgeladen.

Auch SPD-Fraktionschef Thomas Krüger drängt auf Aufklärung, spricht von „sehr ernsten Vorgängen“. Krüger: „Hier haben sich Beamte gegen den Staat verschworen.“ Was solche rechtsextremen Netzwerke anrichten können, zeige der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Eine sonderbare Rolle spielt Manfred Dachner. Der SPD-Abgeordnete war früher Chef der Polizeidirektion Neubrandenburg und sprach von „Schattenstrukturen“ in der Landespolizei. Dann war er verschwunden. Dass Dachner auch am Freitag nicht im Landtag sitzt, verärgert Polizeibeamte auf der Zuschauertribüne hörbar.

Sind zwei Beschuldigte AfD-Mitglieder? Die Partei schweigt

Vor einer Vorverurteilung der gesamten Polizei warnen alle Redner, auch von CDU und Freien Wählern/BMV. Horst Förster ( AfD) unterstellt gar SPD und Linken, der „Vereinten Linken“, einen Feldzug gegen Minister Caffier. Noch seien die Straftaten nicht bewiesen, auch nicht, dass es ein rechtes Netzwerk in der Landespolizei geben könnte. Krüger ( SPD) wirft der AfD wiederum vor, „der parlamentarische Arm einer gewaltbereiten rechtsextremen Szene zu sein“. Die Partei solle endlich rechte Extremisten aus ihren Reihen verbannen. So sei bekanntlich Haik J., einer der Verdächtigen im Terror-Verfahren gegen das Prepper-Netzwerk „Nordkreuz“, Mitglied der AfD.

Dies soll auch für einen weiteren Beschuldigten gelten: Marco G., jetzt festgenommener Ex-SEK-Mann und „Nordkreuz“-Gründer, bei dem Maschinenpistole und Munition gefunden wurden. So heißt es aus der AfD. Offiziell bestätigt Landessprecher Leif-Erik Holm dies nicht – „aus datenschutzrechtlichen Gründen“. Zudem gelte bei Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

Caffier sichert zu: Der SEK-Skandal werde aufgeklärt, Extremismus nicht geduldet. Ein Ergebnis bisher: 85 bis 90 Prozent der kürzlich gefundenen mindestens 10 000 Patronen stammten nachweislich nicht aus dem LKA.

Frank Pubantz