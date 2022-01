Schwerin/Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt hat nach fast viereinhalb Jahren die Ermittlungen gegen zwei Mitglieder der rechtsextremistischen Gruppe „Nordkreuz“ in MV eingestellt.

Das Verfahren wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sei mangels hinreichenden Tatverdachts beendet, so eine Sprecherin.

Liste mit Namen linker Parteien gefunden

Der Fall hatte im Sommer 2017 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ende August 2017 stürmten Polizisten der Elite-Einheit GSG 9 das Haus eines Rostocker Rechtsanwaltes und durchsuchten es. Die Polizei warf dem Mann und einem anderen Verdächtigen aus dem Raum Schwerin vor, Attacken auf Politiker aus dem linken politischen Spektrum geplant zu haben. Später hieß es, es seien „Feindeslisten“ mit Namen gefunden worden. Über Jahre sorgte der Fall für Schlagzeilen.

In der Folge gab es weitere Polizeiaktionen zum „Nordkreuz“-Netzwerk, eine Gruppe sogenannter „Prepper“, die sich im Falle eines Staatsversagens auf eine Umsturz vorbereiteten – so der Verdacht. Ein SEK-Beamter aus MV, selbst „Nordkreuz“-Mitglied, wurde 2019 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Bei ihm fand man ein Maschinengewehr und illegale Munition. Ermittler hatten zudem in Chats den Nationalsozialismus verherrlichende Inhalte gefunden. „Nordkreuz“ wird im Verfassungsschutzbericht MV 2020 als rechtsextremistische Gruppierung eingestuft.

Zusätzliche Auswertungen der Chats ergaben die Verstrickung weiterer Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere wurden in der Folge vom Dienst suspendiert.

