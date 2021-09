Wieck

Vor vier Jahren noch gefeierte Vorzeigeunternehmer. Mittlerweile unerwünschte Personen. Was ist da los in Wieck auf dem Darß? Das Bio-Café „Fernblau“ von Jacqueline Freyer (49) und Roland Koritzki (50) wurde 2009 eröffnet. Die Betreiber hatten mit der Kur- und Tourist GmbH Darß einen Pachtvertrag bis 2014 unterschrieben, den sie 2013 um weitere fünf Jahre und dann sogar bis 2029 verlängerten – samt einer Option auf weitere fünf Jahre, also bis 2034. Die Gastronomen, die bis zu sieben Mitarbeiter beschäftigt haben und auch Lesungen und Konzerte im „Fernblau“ veranstalteten, fühlten sich in ihrer Existenz sicher.

Die Geschäfte liefen. Bis 2018. Dann übernahm Mandy Krüger-Falk die Geschäftsleitung der Kur- und Tourist GmbH – „und seitdem herrscht Krieg“, sagt Jacqueline Freyer. Die erste Kündigung ihres Pachtvertrags flatterte den Café- und Ladenbetreibern im April 2018 ins Haus. Kurz vor Weihnachten die nächste. Fünf Kündigungen haben sie trotz gültigen Pachtvertrags erhalten, obwohl sie „nie gegen Vertragsinhalte verstoßen und Café und Laden ordentlich betrieben“ hätten, sagt Freyer.

Das Nationalpark- und Gästezentrum Darßer Arche in Wieck mit Touristinformation sowie Bio-Café und Ladengeschäft „Fernblau“. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Gründe für die Kündigungen seien alle vorgeschoben gewesen. Mal soll die Kellertür mit Kisten zugestellt gewesen sein, mal hätten zu viele Vasen oder Tische herumgestanden. Die „Arche“, für die Wieck 7,5 Millionen Euro Fördermittel erhalten hat, teilen sich die Café-Betreiber mit der Kur- und Tourist GmbH.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Musik zu laut? Da war Lockdown! Da war dicht“

Zuletzt wurde ihnen gekündigt, weil die Musik zu laut gewesen sei, sagt Jacqueline Freyer. „Musik? Da war Lockdown. Da war dicht!“ Sie hat 5000 Unterschriften für den Erhalt des Cafés gesammelt. Einen ersten Prozess vor dem Landgericht Stralsund haben sie 2019 gewonnen. Später hatte man ihnen einen Vergleich mit Abfindung angeboten, wenn sie vom Vertrag zurücktreten, den aber zurückgezogen.

Dann ging es vor das Oberlandesgericht Rostock. Im Mai seien sie dort zu einem erneuten Vergleich genötigt worden, den sie nicht wollten, so Freyer. Am 9. September steht der nächste Prozesstag an.

Mandy Krüger-Falk ist seit 2018 Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß und ficht den gültigen Pachtvertrag mit den Betreibern des Cafés „Fernblau“ in der Arche in Wieck an. Quelle: Timo Richter

Die Unternehmerin sieht dem Termin skeptisch entgegen. „Ich glaube, da ist längst entschieden, was passiert“, sagt sie. „Für uns hängt da eine Existenz dran. Wir haben 13 Jahre erfolgreich gearbeitet und werden jetzt rausgemobbt.“ Aber warum? Mandy Krüger-Falk sagt, dass sie den Pachtvertrag juristisch prüfen lassen wolle, weil sie ihn für nicht rechtmäßig hält. Außerdem hätten die Betreiber gegen Vertragsinhalte verstoßen, den Eingangsbereich der „Arche“ okkupiert und das Café nicht ordnungsgemäß betrieben.

Jacqueline Freyer vermutet andere Beweggründe. Auslöser sei wohl eine Lesung des Autors Steffen Dobbert aus seinem Buch „Heimatsuche“ im Café gewesen. Mit dem Autor lag der Bürgermeister von Born auf dem Darß, Gerd Scharmberg, im Rechtsstreit. Dobbert musste Textstellen über Scharmberg in seinem Buch schwärzen lassen. „Und Mandy Krüger-Falk war die rechte Hand von Scharmberg in Born“, sagt Freyer. Also Rache? Außerdem glaubt sie, dass die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH das Bio-Café selbst betreiben und die Darßer Arche irgendwann abwickeln wolle.

„In Wahrheit geht es hier in Wieck um Immobiliengeschäfte“, behauptet die Unternehmerin. Der Anstoß im Gemeinderat, dem Café zu kündigen, so Freyer, sei von einem Makler gekommen, der mit den Filetstücken rund um die Darßer Arche spekulieren wolle. Harter Tobak, harte Vorwürfe. Und ein knallharter Rechtsstreit um eine Einrichtung, die mit Fördermitteln in Millionenhöhe aufgebaut wurde.

Beendigung des Pachtvertrags zum 30. November

Am OLG Rostock sieht es in der Tat schlecht aus für die Cafébetreiber. Die Vorsitzende Richterin und OLG-Sprecherin Hansje Eidam sagt, „dass die Parteien sich über die Dauer des Pachtvertrages am 6. Mai verglichen und damit den Rechtsstreit beendet“ hätten. Jetzt gehe es nur noch um die Wirksamkeit des Vergleichs, da dieser durch die Beklagte angefochten wurde. Die rechtliche Prüfung durch den Senat beschränke sich auf die Wirksamkeit des Vergleichs. Und der sehe die Beendigung des Pachtvertrages zum 30. November 2021 vor.

Von Michael Meyer