Stralsund/Rostock

Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer – wenn auch nur auf polnischer Seite: Das Restaurantschiff „MS Princess“ ist in der vergangenen Woche erstmals nach der coronabedingten Zwangspause wieder in See gestochen.

Seit Mittwoch bietet die Reederei Adler-Schiffe immerhin wieder Hafenrundfahrten in Swinemünde an. Auf deutscher Seite herrscht dagegen weiterhin Flaute. Die Ausflugsreedereien hoffen jetzt, dass es spätestens Ostern wieder losgehen kann.

Guter Start ohne Werbung

„Dafür, dass wir keine Werbung gemacht haben, sind wir sehr gut gestartet“, freut sich Adler-Sprecherin Silke Hasse. Die Ausfahrt am Sonntag sei schon Mitte der Woche zu 60 Prozent durch Kurgäste gebucht gewesen. Die „Adler XI“ mit Heimathafen Heringsdorf, die normalerweise die Seebrücken der pommerschen Bucht abfährt, sei dagegen noch in der Werft.

Das Restaurantschiff "MS Princess" startet seit Februar wieder zu Hafenrundfahrten in Swinemünde. Quelle: Adler-Schiffe

Derzeit werde der Sommerfahrplan für die 26 Fahrgastschiffe der Reederei auf Nord- und Ostsee sowie auf Binnengewässern erstellt. Er könnte ab 8. April gelten, sollten bis dahin die Corona-Restriktionen gelockert werden. „Ich bin da ganz optimistisch – falls jetzt nichts mehr dazwischen kommt“, sagt Hasse.

Verhaltener Optimismus

„Verhalten optimistisch“ zeigt sich auch Knut Schäfer, Geschäftsführer der Weißen Flotte in Stralsund. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder ein Ostergeschäft haben werden.“ Im vergangenen Jahr war dieses wegen Corona komplett ins Wasser gefallen.

Sollte es 2022 möglich sein, will die Weiße Flotte einen regulären Fahrplan wie in anderen Jahren vorlegen. „Der Zeiger steht auf Normalsaison“, betont Schäfer. Auch im Sommer 2021 seien die Schiffe normal gefahren, nachdem die Corona-Situation sich deutlich entspannt hatte. Dennoch: „Corona hat bei uns allen Spuren hinterlassen“, stellt Schäfer fest.

Teurer Werftaufenthalt

Die Pause werde jetzt, wie in jedem Jahr, genutzt, um die Flotte in Schuss zu bringen. „Die großen Schiffe gehen alle zwei Jahre in die Werft“, erklärt Schäfer. Zum Glück gebe es eine größeren Schäden, denn die werden wegen der aktuell hohen Kosten für Ersatzteile teuer – zumal auch viele Teile nur schwer zu beschaffen seien, so Schäfer.

Die weltweiten Lieferprobleme haben die Kosten in vielen Wirtschaftsbereichen drastisch steigen lassen. „Wir achten daher noch stärker darauf, die Schäden an den Schiffen so gering wie möglich zu halten“, so der Geschäftsführer.

Sollte die Saison wie geplant starten, kann er immerhin auf volle Mannschaftsstärke zurückgreifen: „Unsere Mitarbeiter sind ganzjährig beschäftigt. Anders als in anderen Tourismusberiechen ist bei uns niemand abgewandert.“

Umweltfreundliche Antriebe

Durch Corona hat Schäfer jetzt allerdings noch Zeit, sich über die weitere Entwicklung der Passagierschifffahrt angesichts des wachsenden Umweltbewusstseins Gedanken zu machen: „Die Zukunft steht voll und ganz unter dem Aspekt der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit“, glaubt Schäfer.

„In den nächsten zwei Jahren wird sich zeigen, welche Antriebsart sich durchsetzen wird.“ Denkbar sind mehr Elektroschiffe, wie etwa die neue Fähre im Rostocker Stadthafen. Bei der anderen Rostocker Fähre, der Warnowfähre zwischen Warnemünde und hohe Düne, setzt die Weiße Flotte dagegen auf Hybridantrieb.

Intensive Saison

Auf einen baldigen Start hofft auch Kathrin Schütt, Chefin der Blauen Flotte in Rostock. „Wir sind alle sehr angespannt. Im allerschlimmsten Fall sollte es Ostern losgehen.“ Im vergangenen Jahr startete die Saison erst am 1. Juni. „Dafür war sie dann aber bis in den November sehr intensiv“, erinnert sich Schütt.

Das reichte aber nicht: „Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten kann man nicht nachholen.“ Und auch zum Jahresende sei dann mit den sonst sehr beliebten Silvesterfahrten und Weihnachtsfeiern an Bord viel weggebrochen.

In den Startlöchern

Um in diesem Jahr möglichst wenig zu verpassen, stehen die Schiffe der Blauen Flotte quasi in den Startlöchern. „Die Schiffe sind da und werden auch besetzt. Als Familienbetrieb können wir da viel über die Familie abdecken“, so Schütt. „Wir würden sofort wieder losfahren.“

Zum Start könnte sie sich allerdings vorstellen, nicht gleich alle vier Schiffe loszuschicken, sondern erst einmal nur eines oder zwei, „um zu sehen, wie es läuft.“

Von Axel Büssem