Angehende Beamte in Polizei und Justiz in MV sollen sich künftig vor ihrer Verbeamtung einer Regelanfrage bei Verfassungsschutz und Landeskriminalamt unterziehen. Überprüft werden soll, ob begründete Zweifel an der Verfassungstreue vorliegen. Der Verfassungsschutz rechnet mit einer niedrigen Trefferquote.