Rostock

Die Wetteraussicht für die nächsten Tage verströmt keine Begeisterung bei den Menschen, die sich auf den Sommer an der Ostseeküste gefreut haben. Zwar bleiben die Temperaturen um die 20 Grad in MV, auf Regen müsse man sich aber auch einstellen.

Wir haben den Meteorologen Uwe Ulbricht von der Insel Hiddensee gefragt, woran das liegt und ob wir in den kommenden Wochen noch mit einem richtigen Sommer mit heißen Tagen und hohen Temperaturen rechnen können.

„Tiefdruckgebiet über Polen – Wetter wird langsam besser“

„Jetzt haben wir gerade ein Tiefdruckgebiet über Polen. Das ist typisch dafür, dass es dann mal regnet“, erklärt der Meteorologe. Das ziehe aber morgen im Laufe des Tages wieder vorbei und das Wetter wird langsam besser. Sonntag und Montag erwartet uns wieder „akzeptables Wetter“, meint Ulbricht. Die Temperaturen werden dann deutlich angenehmer als jetzt mit 21 bis 24 Grad. Gewitter sind aber möglich. Am Dienstag könne sogar bis zu 30 Grad werden.

Kommt ein richtiger Sommer noch zurück? „Wir haben ja erst Juli, der Sommer ist noch lang“, sagt der Wetterexperte und ist optimistisch: „Da ist auf alle Fälle noch alles offen.“ In den vergangenen Jahren hatten wir auch teilweise im September oder Oktober 30 Grad, der Sommer könne also lang sein. „Zumindest haben wir in diesem Jahr eine besser ausgeglichene Niederschlagsbilanz. Das Defizit von 2018 ist immer noch nicht ausgeglichen“, meint Ulbricht und findet den Regen daher gar nicht so schlecht.

Von Gina Henning