Die Landesregierung will die Themen Wohnungsnot und steigende Mieten mehr in die eigene Hand nehmen. Das Regierungskabinett hat am Dienstag in Basthorst bei Schwerin ein Programm vorgestellt, über das die Bedingungen für den Wohnungsbau verbessert werden sollen. Alarmierende Zahlen: Laut einer Prognose werden in MV bis zum Jahre 2030 rund 30 000 neue Wohnungen benötigt. Die Baukosten seien seit dem Jahre 2000 um rund 55 Prozent gestiegen, was dazu führt, dass die soziale Trennung beim Wohnen zunimmt.

„Wir müssen den Neubau von Wohnungen insbesondere in den großen Städten und den Tourismusorten verstärken“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Der Staat solle wieder mehr Verantwortung beim Thema Wohnen übernehmen, sich nicht nur auf den Markt verlassen. Dazu sei geplant, vier Modellregionen zu schaffen, in denen das Thema Wohnungsnot verstärkt bekämpft werden solle, so Bauminister Christian Pegel ( SPD): Dies seien die Städte Rostock, Greifswald und Schwerin sowie eine noch festzulegende Tourismusregion. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) kündigt an, „den Paragrafendschungel zu lichten, damit Bauen sich wieder lohnt“; denn gerade in Kommunen gebe es zu viele bürokratische Hürden.

Das von SPD und CDU vorgestellte Programm beinhaltet eine Menge Absichtserklärungen. Förderprogramme sollen überarbeitet, öffentliche Flächen verstärkt für sozialen Wohnungsbau genutzt werden, Kommunen sollen mehr Bauland zur Verfügung stellen. Innen- und Finanzministerium sollen gemeinsam nach einer Lösung suchen, damit Kommunen ihre Wohnungsbau-Altschulden abbauen können. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) hatte bereits angekündigt, ein neues Förderprogramm für Mitarbeiterwohnungen aufzulegen. Hiervon sollen Firmen in Tourismusregionen profitieren. Eine Zwischenbilanz des Programms „Zukunft des Wohnens in MV“ soll im Frühjahr 2020 gezogen werden.

