Schwerin

Der Koalitionsvertrag in MV steht – nun bleibt die Frage, welche Politiker von SPD und Linke künftig die Ministerposten in der neuen Regierung übernehmen. Einer der hochgehandelten Namen ist nun aus dem Rennen: Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, äußerte gegenüber der OZ, dass er ein solches Amt nicht übernehmen will.

Bartsch gehörte der Verhandlungsgruppe seiner Partei für die Koalitionsgespräche mit der SPD in Schwerin an.„Ich bin stolz, einen Beitrag geleistet zu haben, dass Rot-Rot als Zukunftsprojekt für MV auf den Weg gebracht wurde“, sagt der aus Stralsund stammende Linken-Politiker der OZ.

Bartsch will nicht Minister in MV werden

Allerdings sei bereits vor Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit den beiden Verhandlungsführerinnen Manuela Schwesig (SPD) und Simone Oldenburg (Linke) klar besprochen worden, dass „ich nicht als Minister nach Schwerin gehen werde“, betont Bartsch. „Spekulationen anderer Art hatten und haben keine Grundlage.“

Er spielt dabei auf das Gerücht an, dass Bartsch MVs neuer Innenminister werden könnte. Wer für diesen Posten nun infrage kommt, bleibt offen.

Von Frank Pubantz