Heimweh oder Hoffnung auf ein besseres Leben: Viele Menschen zieht es nach Rostock und in die Region ringsum. Ein Neu-Rostocker und eine Rückkehrerin sagen, was die Hansestadt attraktiver als Berlin macht. Welche guten Gründe für einen Umzug an Mecklenburgs Küste sprechen und was OB Madsen mit Rostock Beliebtheit als Wohnort zu tun hat.