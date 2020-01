Regional überzeugt: Zwei Unternehmen aus MV zeigen auf Grüner Woche wie es geht

Ludwigslust/Strasburg

Qualität aus MV, die sich auszahlt: Zwei Unternehmen aus dem Land beweisen, dass die Kunden bereit sind, einen Aufpreis für Produkte zu zahlen, die aus der Heimat kommen. Wie das geht zeigen die Ludwigsluster Fleischwaren – deutschlandweiter Marktführer bei Bio-Fleischwaren – und der Online-Marktplatz für kleine Betriebe und Höfe Loma.eco aus Strasburg bei Neubrandenburg bei der Grünen Woche in Berlin.

Die Ludwigsluster Fleischwaren machen inzwischen rund zwei Drittel ihres Umsatzes mit Bio-Produkten. Rund hundert Sorten Wurst werden bundesweit und auch im Ausland verkauft sowie weitere hundert verschiedene Fleischprodukte. „Unsere Philosophie ist: Das Fleisch kommt da her, wo der Kunde sitzt“, erklärt Geschäftsführerin Urte Warncke. Das bedeute, wenn etwa eine Handelskette aus Bayern Fleisch bei Ludwigsluster kaufen will, stammen die Tiere von bayrischen Bauern und werden auch in Bayern geschlachtet. In Ludwigslust wird das Fleisch dann verarbeitet. „Für uns kam es nie in Frage, Fleisch aus dem Ausland zu kaufen“, betont Warncke.

Das ganze Tier wird vermarktet

Zum Bio-Label kam das Unternehmen 2003 durch einen glücklichen Zufall: „Ein großer Babynahrungshersteller hatte einen Vertrag mit einer Bio-Erzeugergemeinschaft geschlossen und diese suchte nach einem Verarbeiter für ihr Fleisch“, erklärt Warncke. Der Vorteil: In die Babygläschen kamen nicht nur die edlen Teile der Tiere. „Der Bio-Kunde kaufte damals vor allem Filet oder Rumpsteak. Doch wir haben gesagt: Wenn wir schon ein Tier schlachten, dann wollen wir es auch ganz vermarkten.“ Das lohnte sich auch finanziell: Andere Verarbeiter mussten die weniger begehrten Fleischstücke zum Preis von konventionellem Fleisch verkaufen, weil sie es sonst nicht los wurden.

Dennoch ist bis heute Bio-Fleisch deutlich teurer als konventionelles: „Bei Rindfleisch sind es etwa 50 bis 80 Prozent mehr, bei Schweinefleisch ist es das Doppelte bis Dreifache“, sagt Warncke. Doch die Kunden seien bereit, diese Preise zu bezahlen, „vor allem in Großstädten und in Uni-Städten, wo viele junge Menschen leben.“

„Noch geht es nicht ohne konventionell“

Auf der Grünen Woche ist Ludwigsluster allerdings nicht mit dem Bio-Sortiment unter dem Markennamen Biolust, sondern mit seinen konventionellen Produkten vertreten. Die Marke Ludwigsluster ist bei den Kunden bekannter und soll weiter gepflegt werden“, erklärt Warncke.

Doch auch im konventionellen Bereich bemühe sich das Unternehmen um bestimmte Standards. So arbeite Ludwigsluster mit dem Tierschutzbund in einem Projekt zusammen, in dem sich die Erzeugerpreise an den tatsächlichen Kosten der Schweinehalter orientieren und nicht an den schwankenden Weltmarktpreisen. „Noch geht es nicht ohne konventionell. Unser langfristiges Ziel ist aber, alle Produkte in Partnerschaft mit regionalen Erzeugern herzustellen.“

„Die Kunden wollen Bezug zum Produkt“

Eine Alternative zum Kauf im Supermarkt bietet der Online-Marktplatz Loma.eco aus Strasburg bei Neubrandenburg. Landwirte können auf einer Plattform ihre eigenen Produkte anbieten und verschicken. „Wir bieten kleinen und mittelständischen Manufakturen die Chance, ihre Zielgruppen direkt ohne Zwischenhändler zu erreichen“, erklärt Max Bieber, ein Gründer der Webseite.

Verbrauchern ginge es beim Begriff „regional“ nicht nur um die geografische Lage der Produktion, so Bieber. „Die Kunden wollen einen Bezug zum Produkt und Transparenz haben“, sagt er. Interessant sei für Konsumenten auch, wer hinter den Produkten stecke. Auf Loma.eco stellen sich die Landwirte persönlich vor.

Qualität ist nicht gleich „exorbitant teuer“

Wenn die Qualität stimmt, seien Kunden auch bereit, mehr für Produkte zu zahlen. Generell komme der Großteil der Käufer aus strukturstärkeren Regionen wie Rostock. Es seien mehrheitlich Menschen mittleren Alters und eher Frauen, die für Lebensmittel tiefer in die Tasche greifen. Der Online-Marktplatz wolle vor allem Menschen ansprechen, die bewusst konsumieren. „Unsere Produkte sind aber nicht exorbitant teuer“, betont Bieber.

Im Discounter koste ein halbes Kilo Rinderhack etwa drei Euro. Auf Loma.eco gibt es die gleiche Menge für knapp sechs Euro. Ein anderes Beispiel sind Haferflocken: Hier kosten 500 Gramm von Billigmarken 49 Cent. Bio-Haferflocken kosten auf dem Online-Marktplatz 1,89 Euro.

Großteil der Produkte aus MV

Die meisten Anbieter auf der Online-Seite produzieren in MV, etwa die Destillerie Männerhobby, Wildbret-MV oder die Gourmet Manufaktur Gut Klepelshagen. Dies liege vor allem daran, dass auch die Gründer des Marktplatzes aus MV kommen. Auf der Grünen Woche wollen sie nicht nur ihr Projekt vorstellen, sondern auch neue Partner gewinnen. Das Ziel für dieses Jahr: 5000 neue Produkte auflisten.

