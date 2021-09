Regionale Produkte aus MV erobern die Supermarktregale

Rostock

Regionale Produkte aus MV sind auf dem Vormarsch: Bei großen Handelsketten haben sie in den letzten Jahren immer mehr Regalplatz erobert. „Der Anteil regionaler Produkte ist bei uns deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 20 bis 30 Prozent“, sagte Stefan Giese, Geschäftsführer für den Einkauf bei Edeka Nord, am Donnerstag beim Norddeutschen Ernährungsgipfel in Rostock.

Edeka Nord arbeite mit mehr als 2000 lokalen Anbietern zusammen, dazu zählen allerdings auch Dienstleistungen für die Märkte. „Für die Hersteller ist das ein wichtiger Absatzweg“, betonte Giese. „Die Kunden haben so die Möglichkeit, sich mit Produkten aus ihrer eigenen Region zu identifizieren und die heimische Landwirtschaft zu unterstützen.“ Die einzelnen Edeka-Händler profitierten ebenfalls, da sie Nähe zu Kunden und Produzenten schaffen. „Und sie verdienen damit auch Geld.“

Deutlich bessere Kontakte zum Handel

Jarste Weuffen, Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft AMV, betonte: „Die Kontakte unserer Mitglieder zum Handel haben sich in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert.“ So habe die Handelskette Rewe nach der Übernahme zahlreicher Sky-Märkte vor drei Jahren die Stelle einer Lokalbeauftragten geschaffen, die den Kontakt zu regionalen Herstellern herstellen und pflegen soll.

Kommentar zum Artikel: Lebensmittel aus MV werden beliebter: Erfreulicher Trend

Bei Edeka sei der Vorteil, dass die Händler zumindest teilweise selbst über ihr Sortiment bestimmen können. „Da kann jeder Hersteller aus MV zu seinem nächsten Edeka gehen und seine Waren präsentieren“, so Weuffen. So könnten es auch kleine Anbieter in die Regale schaffen – je nach Größe ihrer Produktion etwa auch nur in einer, zwei oder drei Edeka-Filialen.

Firmensitz in MV ist Riesenplus

Gut laufe es auch bei der Discounterkette Netto mit Sitz in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte), sagte Weuffen. „Dass Netto seine Firmenzentrale und auch viele Filialen in MV hat, ist ein Riesenplus für unsere Anbieter.“

Netto habe zwar feste Zulieferer im Dauersortiment. „Aber es gibt auch immer sehr viel Aktionsware“, so Weuffen. Über diese Nische sei es möglich, dauerhaft ins Sortiment aufzusteigen. „Kleine Hersteller sind dadurch viel präsenter geworden.“

Auch in anderen Ländern gefragt

Das bestätigt Netto-Deutschlandchef Ingo Panknin: „Wir haben über 20 Prozent regionale Artikel im Sortiment. Darunter sind seit unserer Gründung schon immer viele aus MV. Mit diesen Produkten sind wir über die Jahre auch in andere Länder gewachsen.“ Den Kunden sei Regionalität und Nachhaltigkeit immer wichtiger, so Panknin. „Und uns verschafft es einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.“

Aber wie schafft es ein regionaler Hersteller überhaupt ins Netto-Regal? „Die Qualität und die Produktsicherheit müssen stimmen. Wir brauchen Transparenz über die Produktionsbedingungen. Und das Produkt muss den Kundenwünschen entsprechen, das sagen uns die Marktforschung und die Erfahrung unserer Einkäufer“, zählt Panknin auf.

Etablierte Marken verdrängt

Wenn ein Produkt aus MV zu Netto passe, könne es auch durchaus passieren, dass es eine etablierte bundesweite Marke aus dem Regal verdränge. Das sei unter anderem den Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten gelungen.

Deren Geschäftsführer, Tobias Blömer, bestätigt: „Der Regalplatz ist begrenzt. Wenn ein Händler schon zehn Wurstsorten hat, fragt er sich: ‚Wofür brauche ich noch eine elfte?‘.“

Wichtige Entscheidung treffen

Blömer ist auch Vorsitzender der Marketinggesellschaft AMV und weiß daher: „Ab einer gewissen Größenordnung kommt ein Hersteller nicht mehr ohne den Filialeinzelhandel aus.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Sprung vom Hofladen zum Lieferanten des Handels sei aber nicht einfach: „Man muss die Entscheidung treffen, ob man in die nötige Technik investieren will.“ Verpackungsmaschinen und Kühlung könnten je nach Branche locker 50 000 Euro kosten.

Lukrative Alternativen

Allerdings sei dies gar nicht der einzige Weg, betont Jarste Weuffen. „Man kann seine Produkte auch selbst vermarkten, sei es im Hofladen, auf dem Wochenmarkt oder in der Gastronomie.“ Eine Alternative zur eigenen Marke sei es auch, für sogenannte Handelsmarken zu produzieren, bei denen der Hersteller nicht aufgeführt ist. „Eisbär Eis in Ribnitz-Damgarten etwa ist damit stark gewachsen“, sagte Weuffen.

Oder man produziere keine fertigen Lebensmittel, sondern Zutaten für die Industrie, wie etwa Anklam Extrakt, die Geschmackszusätze herstellen, oder die Firma Prolupin, die pflanzliches Eiweiß aus der Süßlupine für vegane Produkte liefert.

Von Axel Büssem