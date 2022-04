Rostock

Die Geschichte von „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, dem neuen Spielfilm von Regisseur Andreas Dresen handelt von Murat Kurnaz, der jahrelang unschuldig in Guantanamo festgehalten wurde. Was man in einem Film über das berüchtigte Foltergefängnis nicht vermuten würde, ist ein Schlüsselaspekt des Werks: Humor. Jüngst wurde „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ auf der Berlinale gezeigt, OZ-Leser können Karten für die Vorpremiere in Rostock gewinnen. Die OZ traf Andreas Dresen zum Interview.

Ihr neuer Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ lief gerade auf der Berlinale. Wie war es, über den roten Teppich zu schreiten?

Ich bin kein Mensch, der gern repräsentiert. Dieses Gepose geht mir ziemlich gegen den Strich. Deswegen drehe ich lieber Filme, als dass ich sie rausbringe (lacht). Aber ich weiß natürlich, dass das dazugehört.

Für den Goldenen Bären hat es nicht gereicht, dafür gab es zwei Silberne Bären. Waren Sie trotzdem zufrieden?

Ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, dass unser Film überhaupt im Wettbewerb der Berlinale gelaufen ist. Sobald Humor ins Spiel kommt, wird es bei den großen Festivals ja leider oft schwierig. Da ist meist härtere Kost angesagt. Dazu kamen die Zeit – Sonnabendabend, das ist ja der Top-Platz des Festivals – und die Reaktionen des Publikums. Das war schon alles superschön – dann noch zwei Preise on top. Was will man mehr?

Film über Guantanamo kommt ohne Folterszenen aus

In dem Film wird der wahre Fall des Bremers Murat Kurnaz erzählt, der 2002 von der US-Army in das Gefangenenlager Guantanamo verschleppt, dort gefoltert und fünf Jahre unschuldig festgehalten wurde. In Ihrem Film gibt es keine Szene, die Folter oder Misshandlung zeigt. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?

Ich habe natürlich meine Recherche mit Murats Geschichte begonnen. Ich habe mich oft mit ihm getroffen und mir detailliert seine Geschichte erzählen lassen. Zu hören, was alles im Namen der Demokratie möglich ist, hat mich erschüttert. Für mich wurde es aber immer schwieriger, mir vorzustellen, wie ich das verfilmen kann. Ich kann ja nicht eine halbe Stunde Folterszenen im Kino zeigen, das hält kein Mensch aus.

Und dann?

Dann habe ich seine Mutter Rabiye kennengelernt. Sie hat einen unverwüstlichen Humor, eine Lebenskraft und Vitalität, die mich immer wieder überrascht hat. Sie ist eine so tolle Person, dass ich dachte, es könnte vielleicht interessanter sein, die Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Und damit kam etwas ins Spiel, was ich mir anfangs für diesen Film gar nicht vorstellen konnte – Humor.

Tatsächlich hat der an sich schwere Stoff viele heitere Momente, was vor allem an Meltem Kaptan liegt. Wie kamen Sie auf die Schauspielerin?

Wir haben den gesamten deutsch- und türkischsprachigen Raum nach passenden Schauspielerinnen abgesucht. Meltem hat mich sofort überzeugt, weil sie Kraft und Lebensmut hat und eine unglaubliche Wärme ausstrahlt.

Hausfrau gegen Präsident – sie gewinnt

Was hat Sie an der Geschichte am meisten fasziniert?

Am meisten fasziniert hat mich, dass eine einfache Hausfrau aus Bremen-Hemelingen aufsteht, sich gegen den amerikanischen Präsidenten auflehnt und gewinnt. Das ist doch etwas, das hoffnungsvoll stimmt.

Was hat Sie schockiert?

Dass ein Unrechtsgefängnis wie Guantanamo in einer Demokratie überhaupt möglich ist. Nach mehr als 20 Jahren sitzen dort immer noch fast 40 Menschen. Auch wie die deutsche Politik sich im Fall Kurnaz verhalten hat, ist alles andere als in Ordnung. Bis heute gab es keine Entschuldigung. Mich würde interessieren, wie es gewesen wäre, wenn Murat nicht Murat, sondern Gerhard Müller heißen würde. Dann hätte er wahrscheinlich nicht so lange dort gesessen.

Der Film erzählt, dass Kurnaz schon wesentlich früher freigekommen wäre, wenn die Bundesregierung es gewollt hätte.

Die CIA hat der deutschen Regierung nach anderthalb Jahren signalisiert, dass sie Murat Kurnaz gern freilassen würden, weil er aus ihrer Sicht unschuldig ist. Aber die Bundesregierung hat gesagt, das sei Angelegenheit der türkischen Regierung, weil er ja türkischer Staatsbürger wäre. Die türkische Regierung hat sich auch nicht zuständig gefühlt, weil er ja in Deutschland aufgewachsen ist. Angela Merkel war später die Erste, die gehandelt und dem Ganzen ein Ende bereitet hat.

Wie gefiel Murat Kurnaz der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“?

Gab es ein Feedback von Murat Kurnaz und seiner Mutter, nachdem sie den Film gesehen haben?

Wir waren vor der Berlinale in Bremen und haben ihn Murat, seiner Familie und auch Anwalt Bernhard Docke gezeigt. Für uns war das furchtbar aufregend, weil unsere größte Sorge war, dass sie den Film nicht mögen. Was hätten wir dann gemacht? Wir haben den Film ja schließlich für sie gedreht. Das war aber definitiv nicht der Fall. Es kam uns eine unglaubliche Wärme und Freude entgegen. Dass nicht alles eins zu eins so stattgefunden hat, ist klar, es ist ja ein Spielfilm. Aber alle fühlten sich wahrhaftig wiedergegeben und ernstgenommen.

Deutscher Kinostart ist der 28. April, am 27. April ist er vorab im Rostocker Metropol-Kino zu sehen. Kommen auch einige von den Schauspielern?

Ja, Alexander Scheer, der den Anwalt Bernhard Docke gespielt hat. Danach wird es ein Filmgespräch geben.

Wann war für Sie klar, dass Sie Filme drehen wollen?

Ich bin ja in Schwerin groß geworden und habe dort mit meinen Schulfreunden in der neunten Klasse begonnen, Schmalfilme zu drehen. So begann meine Leidenschaft für Film. Die hat dann dazu geführt, dass ich mich an der Filmhochschule in Babelsberg beworben habe. Es war ein langer Weg dahin. Ich bin auch erst mal durch die Eignungsprüfung gefallen. Aber irgendwann hat es zum Glück geklappt.

Was fasziniert Sie bis heute an der Arbeit als Regisseur?

Dass man so unterschiedliche Welten betreten kann. Ich empfinde das immer als Geschenk. Zum Beispiel, dass ich die Familie Kurnaz kennenlernen durfte. Das ist mehr als nur gemeinsame Arbeit. Es sind Freundschaften entstanden. Und ich lerne immer wieder völlig Neues: Ich habe mich mit Guantanamo beschäftigt. Mit der türkischen Community in Bremen. Das ist für mich eine unglaubliche Bereicherung und erweitert meinen persönlichen Lebenshorizont.

Andreas Dresen über seine Heimat Schwerin

Sind Sie denn noch hin und wieder in Schwerin?

Momentan leider zu selten. Aber Schwerin ist für mich nach wie vor meine Heimatstadt. Ich liebe die Rapsfelder jetzt im Frühling. Inzwischen geht es mir in Rostock ähnlich. Da fahre ich ja durch meine Arbeit an der HMT öfter hin. Es ist immer schön, wenn sich nach dem Dreieck Wittstock die Landschaft verändert und offener wird. Im Norden kommt bei mir sofort ein ganz großes Heimatgefühl auf.

Nach Rostock kommen Sie bereits am 26. April zur Reihe „Fokus Film“ in die Hochschule für Musik und Theater (HMT). Dann haben Sie Schauspieler Bjarne Mädel zu Gast: Worüber werden sie sprechen?

Bjarne und ich kennen uns aus zwei Produktionen: „Timm Thaler“ und „Gundermann“. Ich werde mit ihm über seinen Werdegang und seine Filmarbeit sprechen und Ausschnitte aus verschiedenen Produktionen zeigen. Er hat ja zuletzt auch als Regisseur gearbeitet, bei „Sörensen hat Angst“. Neben dem öffentlichen Teil können am nächsten Morgen auch die Schauspielstudenten den Gast in einer Lehrveranstaltung zwei Stunden lang befragen.

Von Stefanie Büssing